Pier Silvio Berlusconi al Palatino per i 34 anni del Tg5

Ieri, 14 gennaio, Pier Silvio Berlusconi ha fatto visita al centro di produzione Palatino per celebrare il 34° anniversario del Tg5. Un’occasione per fare il punto su una storia lunga e solida, ma anche per guardare avanti, tra nuove sfide editoriali e progetti internazionali.

Un percorso costruito su continuità e autorevolezza

Nel suo intervento, Berlusconi ha ricordato come il Tg5 abbia attraversato più di tre decenni mantenendo una forte identità editoriale. " 34 anni di modernità, di tempismo, di autorevolezza e di presenza costante ", ha detto, sottolineando l’impegno della direzione e della squadra. " Non è per nulla scontato ", ha aggiunto, riferendosi ai 19 anni del direttore alla guida del telegiornale.

Uno stile riconoscibile che mette al centro il pubblico

A distinguere il Tg5, secondo Berlusconi, è soprattutto il modo di raccontare l’informazione. " Abbiamo un modo che riflette sensibilità e grande attenzione nei confronti degli argomenti e del nostro pubblico ", ha spiegato, lodando il lavoro di chi contribuisce ogni giorno a mantenere alta la qualità del notiziario.

Una squadra che cresce nel tempo

Berlusconi ha paragonato il Tg5 a un buon vino: " È una cosa preziosa e abbastanza unica. Migliora con il tempo, ma deve essere fatto ad arte, con cura e grande attenzione, da una squadra coesa ". Oggi quella squadra, ha sottolineato, " si è allargata: ci sono elementi fondanti e tante presenze nuove. È questo che vi rende davvero unici" .

La sfida dell’informazione oltre i confini italiani

Ampio spazio è stato dedicato al progetto internazionale di Mediaset, con un riferimento particolare all’esperienza in Germania. " Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta alla grande. Siamo all’inizio dell’inizio ", ha dichiarato, evidenziando la complessità del mercato televisivo e la concorrenza delle piattaforme digitali globali.

Una sfida complessa

Berlusconi ha spiegato la necessità di investire in tecnologia, organizzazione e intelligenza artificiale, senza rinunciare al legame con i territori. " Vogliamo rafforzare il legame con il territorio nei singoli Paesi. Non è mai stato fatto e vi assicuro che farlo non è per niente facile ", ha precisato.

Un modello da esportare

Due le richieste rivolte alla squadra: " Fate il tifo! Bisogna sentire che l’azienda è con me e con tutti noi in questo progetto ", ha detto, e poi: " Il TG5 è l’esempio a cui guardiamo. Stiamo già lavorando per fare qualcosa di simile in Spagna e, con grande garbo, anche in Germania ".

Le parole di Clemente J. Mimun

A chiudere

Devo dirti che hai un coraggio da leone, e questa avventura a me piace moltissimo, perché è bello essere proiettati nel futuro

l’incontro, anche un commento del direttore: "".