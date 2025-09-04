Pier Silvio Berlusconi, visita a sorpresa a La Ruota della Fortuna

Una visita a sorpresa, un ringraziamento sincero e un grande momento di condivisione. È quanto accaduto nello studio de La Ruota della Fortuna, dove durante le registrazioni Pier Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso per esprimere personalmente la propria gratitudine a Gerry Scotti, a Samira Lui e a tutta la squadra che lavora al programma.

Un gesto non solo simbolico, ma profondamente sentito. Il leader Mediaset ha voluto sottolineare l’eccezionalità dei risultati raggiunti, parlando di ascolti che hanno superato ogni aspettativa e di un lavoro di squadra straordinario.

Le sue parole

“ Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. ”

Nel suo intervento, Pier Silvio ha evidenziato il coraggio e la determinazione dietro questa operazione editoriale che ha riportato in prima serata un format storico, completamente rinnovato. Un'operazione non priva di rischi, che si è però trasformata in un successo clamoroso. “ Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta. ”

I ringraziamenti a Gerry Scotti

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Gerry Scotti, per aver creduto in una sfida considerata da molti impossibile. La sua professionalità, unita alla capacità di comunicare con il pubblico e guidare il gioco con autorevolezza e leggerezza, è stata determinante per il successo del programma. “ Gli abbiamo chiesto di fare l'impossibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che sono molto al di sopra delle nostre aspettative. ”

Accanto a lui, anche Samira Lui, definita da Pier Silvio “una scoperta”, è stata al centro dei ringraziamenti. Il suo ruolo, la sua presenza scenica e la sua capacità comunicativa hanno dato ulteriore freschezza al programma. Ma il valore del format va oltre i numeri e gli ascolti. La Ruota della Fortuna si distingue infatti per il suo contenuto educativo, riportando al centro l’amore per la lingua italiana, in un contesto televisivo dove troppo spesso dominano giochi basati esclusivamente sulla fortuna.

“ I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana. È un gioco che, oltre che essere divertente, è anche istruttivo. ”

Con orgoglio e riconoscenza, Pier Silvio ha

Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene.

concluso con un messaggio di affetto rivolto a tutto il team Mediaset ed Endemol: “