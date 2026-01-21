Un posto al sole, quando apparirà Whoopi Goldberg e cosa farà

Sono passati ormai mesi da quando, per la prima volta, è stata annunciata la notizia che Whoopi Goldberg - attrice conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a film iconici come Ghost e Sister Act -sarebbe entrata nel cast di Un posto al sole come personaggio ricorrente per un arco di episodi abbastanza lungo. Ora l'attesa è finalmente finita e l'attrice hollywoodiana è pronta a fare il suo debutto in una delle soap più longeve e seguite del panorama italiano.

Il personaggio di Whoopi Goldberg

L'attrice, che entra in corsa in Un posto al sole nell'anno del trentesimo anniversario dello show, interpreterà il personaggio di Eleonor Price, ricca donna statunitense nonché una delle clienti più facoltose dei Cantieri Palladini Flegrei. Eleonor è alla ricerca di un alloggio a Posillipo e, stando alle prime indiscrezioni, riceverà l'aiuto di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Maria Giordano (Nina Soldano) che le permetteranno di trovare un alloggio proprio a Palazzo Palladini, dove è presumibile aspettarsi che il nuovo personaggio scardinerà gli equilibri interni del condominio. Inoltre Roberto vorrebbe utilizzare i soldi di Eleonor e il suo ascendente per sottrarre i Cantieri dalle "grinfie" di Gennaro (Carlo Caracciolo), la cui gestione è senza controllo e sta mettendo a rischio la vita stessa dell'azienda. Ma Eleonor non è solo la donna che si presenta agli altri e forse è ben diversa da quello che sembra. Alle sue spalle c'è un segreto che aspetta solo di essere svelato, mentre Raffaele (Patrizio Rispo), portiere che non accetta il pensionamento, cercherà di tenere d'occhio l'intera situazione.

Come si legge su Rai News, Whoopi Goldberg non ha potuto godere a pieno dell'aria di Napoli durante le riprese di Un posto al sole a causa di condizioni meteorologiche avverse. Per questo ha annunciato di voler tornare a Napoli in estate, per potersela godere da turista. " Grazie per avermi fatto venire a Napoli e partecipare a 'Un posto al sole' ," ha detto, prima di concludere in italiano: " Vi aspetto a Un posto al sole ".

Quando ci sarà Whoopi Goldberg in Un posto al sole?

Fino a questo momento c'è stato un certo riserbo sulla data che avrebbe visto il debutto dell'attrice hollywoodiana in Un posto al sole. Da settimane, ormai, si sapeva che Whoopi Goldberg sarebbe arrivata a Posillipo nella seconda metà di gennaio, ma non c'erano state notizie ufficiali.