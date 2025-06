“Potrei non esserci io”. De Martino: addio ad Affari Tuoi? Ecco cosa ha detto

“Signori, a settembre potrei non esserci io”. Una semplice battuta o una cruda realtà? Le parole di Stefano De Martino hanno preoccupato i fan e hanno fatto intendere che ci saranno novità importanti in arrivo per quanto riguarda Affari Tuoi, il programma televisivo condotto tutte le sere su Rai 1. Visto il successo dell’ultima edizione il posto del conduttore campano sembra saldo: molto probabilmente si tratta di una battuta scherzosa perché la Rai sembra intenzionata a puntare tutto su De Martino anche per la prossima stagione del game show più amato dagli italiani.

Le parole del conduttore, però, non sono passate inosservate. Il siparietto con De Martino è avvenuto durante la puntata andata in onda ieri, domenica 22 giugno, quando ha giocato Martina in rappresentanza del Piemonte, accompagnata dal fidanzato Maurizio. Intanto, sempre per quanto riguarda De Martino, le novità non finiscono qua. Nei giorni scorsi, con una buona dose di sorpresa, è stata confermata la conduzione di De Martino nella nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, in onda su Rai 2. Francesco Paolantoni, comico e amico dello showman, ha spiegato: “Sono felice, è una trasmissione unica e non ripetibile. C’è un’armonia e un’alchimia impossibile da replicare. È impossibile che Stefano non lo faccia, non si può abbandonare”. E ancora: “Ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo comunque potuto fare qualcos’altro insieme, ma alla fine s’è convinto. Aspettiamo il 27 e vediamo l’ufficialità”.