"Balla come una put...". Insulti al Gf vip, ecco chi rischia di essere cacciato

La prima puntata del nuovo anno del Grande fratello vip si aprirà, con ogni probabilità, con la vicenda che da ore sta infuocando i social network. Le pesanti dichiarazioni rilasciate da Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi stanno alimentando una violenta discussione sul web a causa delle gravi offese, che il gieffino ha rivolto alle spalle dell'influencer.

Da ore su Twitter e Instagram sta circolando un video che racchiude gli ultimi difficili giorni di Edoardo nella Casa, dove ha letteralmente perso il controllo contro l'influencer. Dopo l'iniziale sintonia, i due hanno preso le distanze per incompatibilità caratteriali e ora il gieffino sembra provare solo disprezzo nei confronti dell'ex. Ma questo non giustifica le offese e gli insulti rivolti a Antonella, nonostante il carattere difficile di quest'ultima.

I filmati delle offese

Il video delle offese e delle pesanti dichiarazioni fatte da Edoardo negli ultimi giorni contro Antonella è stato pubblicato da Giuseppe Porro, sul suo account e in poco tempo ha fatto il giro del web innescando la polemica. " Si butta addosso a Andrea, balla come una tro...una put...", dice Edoardo a Tavassi nella roulotte, mentre a altri inquilini il gieffino dice: "Quell'imbecille farà la pazza psicopatica. Non cadrò per un culo". Nelle immagini Donnamaria dice chiaramente di volere prendere le distanze dalla Fiordelisi ("prendetevela se v'aregge") e parlando degli sbagli dell'anno appena concluso ha inserito Antonella tra questi ("Cosa cancellerei del 2022? Antonella"). Ma il video prosegue con altre infuocate frasi contro l'ex: "Nella vita mi auguro molto meglio di lei, non mi auguro 'sta merda nella vita, 'sto schifo. Meno male lo hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, diarrea ".

La polemica sul web