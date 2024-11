Quattro Ristoranti, a Treviso nessuno vuole partecipare al programma di Borghese

Quale sarà la migliore osteria di Treviso? La classica domanda che Alessandro Borghese pone nel suo format "Quattro ristoranti" potrebbe non avere una risposta. Lo chef e conduttore è pronto a dedicare una puntata della nuova stagione del suo popolare programma televisivo a Treviso ed è in cerca del miglior oste della città. Ma la risposta da parte dei ristoratori locali è stata tiepida, anzi nulla. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, infatti, nessuna osteria trevigiana sembra essere interessata a partecipare alla trasmissione.

Quattro Ristoranti, salta la puntata a Treviso?

La casa di produzione Banijai starebbe riscontrando non poche difficoltà nell'individuare quattro locali in grado di rappresentare Treviso e la sua cucina tipica. La città è stata scelta come una delle tappe del percorso gastronomico che Borghese compirà nella nona edizione di "Quattro ristoranti", ma l'appello del popolare chef pare sia caduto nel vuoto. A dare una spiegazione sullo scarso entusiasmo dei ristoratori locali nei confronti del programma di Sky è stata Dania Sartorato, presidente provinciale Fipe. " Da spettatore è uno spettacolo estremamente piacevole. Credo che però vivere direttamente l'esperienza per le dimensioni della città nasconda diverse insidie" , ha spiegato Sartorato.

I timori sulla partecipazione e il precedente

I motivi? Pochi e semplici: " Non tutti giustamente sono pronti a mostrare magari i propri lati di debolezza o farsi trascinare in querelle anche accese con i colleghi" . Insomma, aprire le porte delle cucine alle telecamere di Borghese può avere i suoi pro (visibilità) ma anche i suoi contro e i ristoratori di Treviso non sembrano essere disposti a correre rischi. "Credo che l'indubbia pubblicità che può venire dalla trasmissione sia però un'arma a doppio taglio se magari la tua offerta non piace. Insomma, posso capire le riserve dei ristoratori trevigiani" , ha proseguito il presidente Fipe.

A giudicare da quanto riportato dai media locali non è la prima volta che la trasmissione cerca di portare le proprie telecamere in città.

Avevamo avuto già alcune richieste per il centro storico un paio di anni fa, ma anche in quel caso la cosa non andò a buon fine".

Ma oggi come già in passato la risposta è stata: "A quanto pare Borghese dovrà ripiegare su un'altra città per poter parlare di cucina veneta.