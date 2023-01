"Un balsamo per la vecchiaia". Arriva il nuovo trio di Quelle brave ragazze

Sandra Milo e Mara Maionchi tornano sul set di "Quelle Brave Ragazze" dopo il successo della prima edizione, con una nuova compagna di viaggio. Sarà Marisa Laurito a sostituire Orietta Berti, star uscente del programma, che nell'edizione passata ci ha regalato momenti esilaranti. Sono già storia le gag in cucina in cui la Berti cerca di dare "lezioni di ragù" a Sandra Milo, o quelle in cui le due si confrontano sulle diverse avventure sentimentali vissute nel corso della loro vita. Il nuovo trio ci regalerà altri momenti del genere?

Marisa Laurito è la new entry

Al fianco di Sandra Milo e Mara Maionchi nella passata edizione (che è andata in onda nel maggio scorso, per 6 settimane, sempre su Sky) era stata Orietta Berti. Le 3 donne, accompagnate dal loro autista tuttofare, si sono imbattute in diverse avventure, senza mai conoscere in anticipo la destinzazione che le avrebbe attese. Insieme hanno riso, scherzato, affrontato diverse sfide e si sono raccontate tra ricordi e nuovi progetti. Il tutto visitando posti unici come Valencia, Granada ed il Deserto di Tabernas. Ora che la nuova edizione sta per arrivare, è pronto un nuovo inedito trio. E sarà proprio il volto iconico di Marisa Laurito, protagonista della storia della televisione italiana, a sostituire Orietta Berti.

Da febbraio su Sky le "nuove" brave ragazze

La nuova formazione è quindi già partita: Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, saranno protagoniste del nuovo viaggio di “Quelle Brave Ragazze”, che vedremo a febbraio su Sky e in streaming su Now.

Dopo un primo incontro, la nuova amicizia tra le donne si è saldata ed è proseguita da Milano andando incontro alle strade battute dal van maculato rosa shocking su cui le tre si sono spostate, tra una tappa e l’altra, durante lo show di Sky Original nato da un’idea proprio di Mara Maionchi, protagonista, quindi, non solo dello show ma anche del dietro le quinte del fortunato programma.

Anche per questo nuovo trio vale la stessa regola della passata edizione, ovvero che nessuna ha conosciuto la destinazione del viaggio in anticipo. Chilometro dopo chilometro, giorno dopo giorno, le 3 sono state chiamate ad affrontare “missioni” più o meno avventurose, insolite e trasgressive: sfide che mai avevano vissuto prima dell'incontro con questo programma, seppure vivendo delle vite e delle carriere fuori dall'ordinario.

Vedremo dunque presto su Sky il risultato di questo nuovo viaggio che ha alternato momenti faticosi ad altri più rilassanti, conoscenze reciproche, confessioni e tante nuove risate, pronte a diventare nuove pillole virali in rete come è stato per la prima edizione. Il "film" della loro vacanza è quasi pronto per il pubblico che le sta attendendo.

La formula fortunata di questo show è stata sicuramente quella che ha visto i contrasti tra le 3 diverse personalità delle protagoniste e le aspettative del pubblico basato sulla conoscenza che nel tempo ha fatto dei loro volti pubblici. Un mix di fiction e reality nelle puntate di questo show ha trainato la vitalità delle tre donne, portate ad essere conosciute ed amate anche dal pubblico più giovane, che si è avvicinato senza pregiudizi alla consocenza della loro storia.

Un balsamo per la vecchiaia

Mara Maionchi, durante i primi minuti della prima puntata della scorsa edizione di Quelle Brave Ragazze, ha salutato così le sue compagne di viaggio: "Siete un balsamo per la mia vecchiaia" e a giudicare da quanto abbiamo visto, di vecchio c'è stato davvero ben poco. Cosa farà da traino alle nuove puntate?

La prima a fare il suo ingresso sul piccolo schermo, lo scorso anno, fu proprio la Maionchi, deus ex machina del programma, che ha dichiarato subito di aver voluto mettere una di fianco all'altra due personalità così diverse come quelle di Orietta Berti e Sandra Milo. Quali saranno quindi i presupposti con cui, invece, verrà presentato l'ingresso di Marisa Laurito?