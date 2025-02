"Questo non è un telefono...". Ecco cosa nasconde Elodie nella sua borsa di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il "Cosa c'è nella mia borsa" di Elodie crea una clamorosa sorpresa in tutti quanti. La cantante in gara nel Festival di Sanremo 2025 in gara con la canzone "Dimenticarsi alle 7" è una delle protagoniste del format "In the bag" di Vogue Italia a cui risponde all'omonina domanda che dà il titolo alla celebre rubrica. Poco prima di esibirsi nella serata dei duetti, con la cover di "A mano a mano" e di "Folle città" in compagnia di Achille Lauro durante la quarta serata della 75esima edizione della rassegna della canzone italiana ha rivelato in un videomessaggio il contenuto della sua borsetta firmata Versace che porta con lei nella kermesse sanremese.

Uno degli oggetti destinato inevitabilmente a fare più "notizia" all'interno della sua borsa è un oggetto che Elodie usa per il piacere personale: un vibratore nero. Il giocattolo erotico viene mostrato nel filmato direttamente dall'artista mentre guarda in camera, con tanto di battuta: " In queste giornate ovviamente nervose… no. Questo non è un telefono, ma queste sono giornate in cui c’è della tensione, quindi quando sei nervosa… vrrr ", ha dichiarato testualmente la cantante romana. Il "Cosa c'è nella mia borsa" diventa quindi una maniera anche per parlare di piacere femminile, sdoganando quello che per certi versi è ancora un tabù.

Del resto Elodie si è sempre dichiarata apertamente femminista e pronta a lottare in qualsiasi momento contro ogni tabù: dall'abbigliamento alla nudità. In un recente passato l'ex concorrente di Amici aveva inoltre dichiarato: " Occorre normalizzare la nudità femminile, non scandalizzarsi. Io sono una donna libera, libera di vestirmi come voglio e di mostrare il mio corpo come meglio preferisco - disse in un'intervista -. Il mio pubblico? è la comunità Lgbt e le donne. Non m'interessa il pubblico maschile etero, l'unico – aggiunse ridendo – è il mio fidanzato ", ha dichiarato in passato la stessa cantante.

L'estrazione dei suoi oggetti personali dalla borsetta arriva, tra l'altro, in una giornata nella quale Elodie si era resa protagonista di una simpatica gaffe.

Ma io sono una rincoglionita. Famosissima per questo in Italia, tra le varie cose. Cantante e rincoglionita

Ospite a "La vita in diretta", programma pomeridiano di Rai 1 che sta seguendo molto da vicino le giornate del Festival di Sanremo, nel salutare Alberto Matano lo ha chiamato Frank, come il comico che con il giornalista condivide il cognome. "", aveva infine commentato autoironicamente davanti alle risate dell'ex mezzobusto del Tg1.