“Qui non c’è la sala stampa…” La bordata Gigi D’Alessio contro Sanremo

Calcoli alla mano, la nuova edizione di The Voice Senior – condotta da Antonella Clerici – è stata un vero e proprio successo, sia su Rai Uno che sui social. E nessuno avrebbe mai pensato che un format del genere, da tempo verso il viale del tramonto, avrebbe potuto vincere la sfida dell’auditel. Tutto merito dei cantanti senior in gara, che si sono messi in gioco fino alla fine, e tutto merito anche dei giudici composti da un ottimo Gigi D’Alessio, da Arisa, Clementino e un’iconica Loredana Bertè (in splendida forma dopo il ricovero in ospedale).

Ora, nella serata del 5 aprile, è calato il sipario sull’edizione di The Voice che ha visto trionfare Diana Paddu del Team di Gigi D’Alessio. Nella puntata che è andata in onda in tv non sono mancanti i momenti di commozione, non è mancata la buona musica, non sono mancante le risate e, come è giusto che sia, non sono mancante le polemiche. Ed è proprio D’Alessio che, in un certo qual modo, ha stuzzicato i giudici e la stessa Antonella Clerici con una battuta pungente che, ovviamente, non è passata inosservata.

Tutto si svolto durante le fasi iniziali del talent di Rai Uno. Dopo che la Clerici si è presentata al pubblico, ha presentato i giudici e dopo che ha riassunto gli eventi salienti delle scorse puntate, ha spiegato il mondo in cui si sarebbe potuto votare il papabile vincitore di The Voice Senior. “Sarà il pubblico da casa a eleggere il vincitore. E lo farà attraverso il televoto ”, afferma Antonella. Subito dopo è stato Gigi D’Alessio che ha preso la parola, tornado a polemizzare ma ironicamente sulla questione del televoto. “ Antonella, ricorda che qui non c’è la sala stampa, quindi i voti del pubblico valgono - ha rivelato il cantante. - La giuria è proprio il popolo che vota, quindi vota con il cuore ", ha concluso la conduttrice, dando poi il via alla gara.

Una frase che non è passata inosservata e subito è stata notata dal pubblico del web che ha riportato in giro per la rete la dichiarazione di D’Alessio. Il cantante ha fatto riferimento al caos che è successo durante la finale di Sanremo in cui, nonostante il pubblico avesse votato per la vittoria di Geolier, è stata poi Angelina Mango a salire sul podio grazie ai voti della sala stampa. E, proprio per sottolineare l’importante del “ voto del popolo” , Gigi ha voluto dire la sua per sottolineare il malcontento. C’è da dire, però, la gara a The Voice Senior si è svolta magnificamente.

Anche qui è stato premiato il talento.