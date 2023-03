“C'è ancora qualche piccolo Stalin”. Sangiuliano e la Rai 'dietro le quinte'

Il ministro Gennaro Sangiuliano è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando a 360 gradi dell'argomento "cultura", che inevitabilmente coinvolgono anche la Rai. Nel contesto politico dell'azienda, il ministro della Cultura ha sottolineato come esista nell'azienda televisiva Italiana una "linea rossa" resistente e resiliente, che non sembra facile da sradicare. " Qualche piccolo Stalin ancora circola nei corridoi di viale Mazzini, c'è ancora qualcuno che gira con il colbacco in testa... ", ha detto Sangiuliano.

Il ministro ha sottolineato come l'azienda televisiva nazionale abbia il dovere di essere plurale, di portare quanti più punti di vista possibili al pubblico, dando loro un caleidoscopio di posizioni tra le quali scegliere quella più vicina al proprio sentire oppure dare la possibilità di aprire le proprie menti. " La Rai ha il dovere di essere plurale... Io l'ho subito sulla mia pelle, lo dico chiaramente, le censure di una determinata parte... Quando ci fu la pandemia e io provai a raccontare che c'era un'origine diversa del virus, fui assalito, e quasi scorticato per queste mie posizioni: le cosiddette verità nascoste che in Rai non si possono esprimere ", ha detto il ministro.