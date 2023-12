"Con lei sono un uomo migliore". Cindy Stuart, chi è la donna che stregato Raz Degan

Raz Degan ha fatto uno strappo alla regola che lo vuole, da sempre, riservato e misterioso sulla sua vita privata. Lo ha fatto presentando al pubblico di Verissimo la sua fidanzata, Cindy Stuart, la donna che gli ha permesso di ritrovare il sorriso dopo la fine della storia con Paola Barale. "Stiamo insieme da cinque anni. Volevo la complicità, volevo una casa. Cindy mi ha dato questo. Non sono perfetto, ma con lei sono un uomo migliore", ha raccontato a Silvia Toffanin Raz portando in studio la compagna.

Fino ad alcuni giorni fa in pochi, pochissimi, conoscevano il volto di Cindy Stuart, la donna che dal 2019 è al fianco di Raz Degan. Sui social network, dove l'israeliano condivide i suoi avventurosi viaggi intorno al mondo, la donna si era mostrata pochissimo, quasi a volere preservare una parte privata della loro storia d'amore. Dopo cinque anni di relazione, però, Raz ha voluto presentarla pubblicamente come la sua compagna di vita e ha scelto Canale 5 e Verissimo per farlo.

Chi è la fidanzata di Raz Degan

Cindy Stuart, che Degan ama chiamare affettuosamente Stewart, è una italoamericana con la passione per i viaggi. Del suo lavoro e delle sue origini non si conosce praticamente niente, ma in tv la coppia ha raccontato come si sono conosciuti. " L'ho incontrata per caso a Bali sei anni fa dopo l'Isola dei famosi. Ero andata a trovare la mia famiglia che vive lì, da allora abbiamo cominciato a girare il mondo insieme. Gli angoli più remoti. Lei ha la forza di girare il mondo con me" , ha raccontato Raz Degan a Verissimo, parlando del loro amore, che fino a oggi ha voluto preservare dalla morbosità dei social e della stampa. " Le cose belle vanno protette in questo mondo, non volevo perdere la nostra intimità. Oggi, apro un nuovo capitolo condividendo questa parte della mia vita pubblicamente", ha proseguito Degan.

Il documentario girato insieme