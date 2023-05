Report, Chi l'ha visto, Cartabianca: ecco i programmi Rai confermati

Il nuovo corso della Rai inizia a prendere forma. In mattinata Roberto Sergio è stato nominato amministratore delegato in seguito all'addio di Carlo Fuortes. Parte così il cambio dei vertici, con Paola Marchesini come direttore dello staff amministratore delegato e Giampaolo Rossi nella veste di direttore generale corporate. Il nuovo ad ha già tracciato una linea per quest'anno, confermando circa 10 programmi televisivi che prenderanno il via nel prossimo autunno.

Stando a quanto appreso e riferito dall'Adnkronos, il neo amministratore delegato avrebbe annunciato i vari "ok" nel corso del Consiglio di amministrazione di oggi che lo ha visto insediarsi. Si tratta di programmi che attendevano una conferma nel più breve tempo possibile, visto che dovranno andare in onda all'inizio della stagione. Nella seduta del 3 marzo scorso il Cda ha limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023.

Adesso i tempi stringono e i programmi devono andare in produzione. Da qui la decisione di accelerare senza perdere tempo. La conferma sarebbe stata incassata da Chi l'ha visto (in partenza il 6 settembre), Cartabianca (al via il 7 settembre), Report (dal 23 ottobre) e Fame d'amore. Ulteriori conferme sarebbero arrivate per Mezz'ora in più, Che ci faccio qui, Linea Verde, Linea verde Life, I fatti vostri e Tv Talk. Quanto ai contenuti digitali, scrive l'Ansa, figura Ossi di seppia.

Le quattro trasmissioni principali continueranno dunque ad andare in onda. Chi l'ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, è uno storico programma che si occupa dei principali casi di scomparsa in Italia provando a risolvere una serie di misteri grazie anche al supporto dei telespettatori. Trovano così spazio gli aggiornamenti sulle grandi inchieste che spesso riguardano storie di adolescenti in fuga dalla famiglia e di anziani soli.

Volto noto di Cartabianca è Bianca Berlinguer, al timone del talk show di approfondimento sui temi dell'attualità e della politica. Interviste, dibattiti e servizi per raccontare i fatti di cronaca alla luce del dibattito sociale nel nostro Paese. In ogni puntata si tiene un faccia a faccia con un personaggio del mondo della politica o dello spettacolo.

Alla guida di Report c'è Sigfrido Ranucci, che propone inchieste giornalistiche con il suo giornalismo investigativo in televisione con approfondimenti su politica, economia e società. Mezz'ora in più - conosciuto in precedenza come In mezz'ora - è affidato a Lucia Annunziata, che mette al servizio dei telespettatori approfondimenti dell'attualità politica attraverso interviste agli ospiti in studio o in collegamento.