"Rubavamo cibo all'Isola dei Famosi". Tavassi e Vaporidis si confessano

Sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi, edizione 2022. Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sono stati un tornado per il reality show di Canale 5. Il primo è stato un vero e proprio mattatore, personaggio istrionico e dal carattere molto pungente, il secondo (che ha poi vinto l’edizione) si è mostrato come un uomo ferreo nelle sue scelte e dal carattere un po' spigoloso. Entrambi, però, sono stati ben voluti dal pubblico. Tanto è vero che sia Tavassi che Vaporidis oggi stanno ancora vivendo del successo ottenuto da quell’edizione de l’isola dei Famosi.

Anche se Vaporidis ha deciso di mettere una pietra sopra sul mondo dello spettacolo e dedicarsi alla ristorazione – come ha rivelato anche in una lunga intervista di qualche tempo fa -, non disdegna le chiacchierate insieme al suo amico, collega ed ex naufrago. E proprio una di queste chiacchierate hanno fatto emergere particolari divertenti e fuori dagli schemi in merito alla loro amicizia e alla partecipazione al celebre reality.

Questi retroscena sono trapelati in una doppia intervista che Tavassi e Vaporidis hanno rilasciato a “Attenti a quei due”. Si tratta di un format, disponibile gratis su Youtube, che è promosso da Radio Cusano Campus. I due sono stati ospiti nella puntata che è stata registrata il 29 febbraio e, tra le tante cose, hanno rivelato molto aneddoti sulla loro vita e, in particolar modo, di quello che è accaduto lontano dalle telecamere e durante la partecipazione al reality. “ Io e Nicolas eravamo due criminali ”, rivela Tavassi. Secondo il suo racconto, sia lui che Vaporidis, avrebbero più volte violato il regolamento ma nessuno si sarebbe mai reso conto di niente. E anche se Tavassi è uscito poi di scena a causa di un grave infortunio, conserva molto bene i ricordi di quei giorni così febbrili.