"La ruota" supera i pacchi. Scotti gongola (e cita Vasco)

Comunque si leggano i dati di ascolto, per orario, per sovrapposizione, per programma intero, in ogni caso la gara è stata vinta da Mediaset. Vinta, prima che contro la Rai, con se stessa. Perché, nonostante sia una bella soddisfazione per Canale 5 superare Raiuno, il risultato più importante per i vertici di Cologno è stato riaccendere la fascia dell’access prime time (l’ora dopo il Tg1). E la prima vera prova della nuova stagione tv - la Ruota della fortuna contro Affari tuo i al ritorno in onda - ha mostrato che la piccola rivoluzione è stata un successo. Dunque, ecco i dati di martedì, che ieri hanno suscitato clamore e discussione tra esperti e spettatori: il giochino dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha totalizzato 4.222.000 spettatori con il 22.6% di share, mentre il quiz di Gerry Scotti (che ha gongolato sui social: «Eh già, sono ancora qua...». citando Vasco) ha raccolto 4.514.000 spettatori pari al 24.2%. Se poi si va a guardare la sovrapposizione tra le 20.41 e le 21.25, Raiuno ha battuto Canale 5: 4.237.000 spettatori con il 22,7% di share contro i 3.984.000 con il 21,2%. Ma queste sono solo sottigliezze (comunicate dalla Rai per mettere una pezza alla brutta figura), anche perché De Martino è sotto di dieci punti rispetto alla scorsa stagione. La realtà è che il Biscione ha attuato una ottima programmazione estiva che si riverbera sull’autunno. E se anche il campione De Martino recupererà terreno nei prossimi giorni, resta il fatto che Canale 5 ha dato una svolta a tutto il suo palinsesto. Il lato brutto della vicenda è che ora ricomincerà la rincorsa a «sbrodolare» il più possibile, perché più si allunga il tempo di una trasmissione più lo share sale. E questo significa che la partenza dei programmi serali slitterà con irritazione degli spettatori. Infatti lunedì La Ruota di Scotti (foto) si è allungata fino alle 21,39, mentre Affari tuoi è terminato alle 21,25.

Speriamo che la Rai s’inventi altri modi ed eviti questa guerra oraria. A Mediaset, invece, si vedrà cosa fare: a novembre, come promesso dall’ad Pier Silvio Berlusconi, dovrebbe tornare in onda Striscia la notizia , ma con questi risultati clamorosi vedremo cosa accadrà.