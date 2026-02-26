Sal Da Vinci in lacrime alla fine dell'esibizione. Cosa è successo

In questa edizione poco movimentata del Festival di Sanremo a dare una scossa alla terza serata ci ha pensato il pubblico dell'Ariston, che ha letteralmente fatto piangere Sal Da Vinci. Il cantautore napoletano ha fatto cantare e ballare il pubblico presente in teatro con la sua "Per sempre sì", che in radio e sui social è già una delle canzoni più ascoltate, ma alla standing ovation finale Sal non ha retto e si è lasciato travolgere dall'emozione, lasciando il palco in lacrime.

Le lacrime a fine esibizione

Tutto è successo al termine dell'esibizione di Sal Da Vinci, quarto in ordine di uscita della terza serata del Festival. Dopo avere ricevuto il mazzo di fiori da Carlo Conti, Sal ha ringraziato il pubblico ma prima di lasciare il palco tutti i presenti in galleria gli hanno dedicato una vera e propria standing ovation con tanto di cori e acclamazioni. L'artista partenopeo si è mostrato sorpreso e visibilmente stupito per l'apprezzamento di una larga parte del pubblico e travolto dall'affetto dei fan è scoppiato in lacrime mentre si inchinava per ringraziare. Visibilmente commosso dall'accaduto Sal ha lasciato il palco ringraziando tutti con la voce rotta, ma le sue lacrime parlano chiaramente di rivincita.

La rivincita personale

Dopo aver debuttato al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano "Non riesco a farti innamorare", con cui ottenne il terzo posto della classifica finale, Sal Da Vinci non è più riuscito a tornare all'Ariston. Negli anni successivi - pur proponendo diversi brani - non è più riuscito a calcare quel prestigioso palco e l'amaro in bocca non è mai passato. "Sono stato fuori da Sanremo per 17 anni e, in questo lasso di tempo, ho presentato qualche brano. Ma ho accettato di non essere stato scelto e non ho cambiato le cose che faccio. È una bellissima soddisfazione, oggi, essere riconosciuto e soprattutto essere accolto con la mia musica", ha confessato alla vigilia di Sanremo Sal in una intervista a Chi.

Oggi, la standing ovation del pubblico e quelle lacrime versate sul palco dell'Ariston, rappresentano la sua personale rivincita e il coronamento di una giornata sorprendente, visto che Da Vinci - a poche ore dalla diretta - ha officiato una cerimonia di promessa tra due innamorati.