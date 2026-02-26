Nicolò Filippucci vince le Nuove Proposte: "Non so cosa dire, è un sogno"

Con oltre il 75% delle preferenze Nicolò Filippucci si è aggiudicato il Leone d'Argento per la categoria Nuove Proposte. Alla seconda classificata, Angelica Bove, sono andati invece due riconoscimenti di tutto rispetto: il premio della critica "Mia Martini" e il premio Sala stampa "Lucio Dalla".

Le parole dopo la vittoria

La finale della categoria Nuove Proposte ha aperto la terza serata del Festival di Sanremo e ha regalato le prime forti emozioni della serata. Sul palco dell'Ariston è tornato anche il conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli che ha concluso il suo percorso con i giovani talenti di Sanremo ma alla fine è stato Carlo Conti ad annunciare la vittoria di Nicolò Filippucci che, visibilmente emozionato, è riuscito a dire solo poche parole: "Ringrazio tutti, sono contentissimo, non so cosa dire, grazie maestro, grazie orchestra, grazie a voi. È un sogno".

Da Amici a Sanremo

Nato il 30 maggio 2006 a Castiglione del Lago a Perugia, Nicolò Filippucci inizia a suonare la chitarra a soli 7 anni e poco dopo entra nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, muovendo i primi passi tra concerti e concorsi. I primi riconoscimenti arrivano nel 2023 con la vittoria del premio speciale "Mio" al Cantagiro, seguita da una serie di successi in importanti contestnazionali e internazionali, tra cui il premio Città di Ronciglione,il secondo posto a NY Canta con finale negli Stati Uniti, il titolo di Artista dell'Anno al Tour Music Fest di San Marino e la vittoria del Fatti Sentire Festival 2024. La svolta arriva nel 2024 con l'ingresso ad Amici di Maria De Filippi, dove conquista il pubblico fino alla semifinale. Nel maggio 2025 pubblica il suo primo EP,"Un'ora di follia", contenente i brani presentati nel talent. Grazie alla vittoria di Sanremo Giovani 2025 Nicolò conquista l'accesso alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, dove è riuscito a imporsi con il brano "Laguna".

Il significato di "Laguna"

"Laguna", il brano portato al Festival da Nicolò Filippucci, ha conquistato il pubblico sin dal primo ascolto. Dietro alle parole c'è un significato profondo. "La laguna del titolo è uno spazio fatto di pensieri, di ricordi d'amore e di confusione.

i in quella sensazione di galleggiare nei ricordi", ha spiegato Nicolò alla vigilia del Festival.

Racconto la fine di una storia e l'amarezza che ne consegue, ma la canzone è universale. Tutti, almeno una volta, possono rispecchiars