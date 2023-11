Sanremo 2024, Amadeus pronto a svelare i nomi dei big in gara

Ci siamo. Amadeus, il 3 dicembre in diretta al Tg1, annuncerà i nomi dei 23 big in gara, nella 74esima edizione del Festival di Sanremo. A rivelarlo lo stesso conduttore alla Milano Music Week, nell'incontro dedicato al Sanremo che verrà. Manca ormai davvero poco alla kermesse musicale dedicata alla canzone italiana che verrà condotta, per la quinta volta consecutiva, dal noto conduttore Rai. Naturalmente, cresce l’attesa per scoprire chi calcherà il famigerato palco dell’Ariston e, nel frattempo, è già partito il toto nomi.

L’annuncio dei big in gara e i conduttori del Prima Festival

“Domenica 3 dicembre all'ora di pranzo, al tg delle 13:30 daremo i nomi dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival”, sono queste le parole con cui Amadeus ha rivelato data e ora in cui verranno finalmente svelati i protagonisti del Festival della canzone italiana. Amadeus sembra non avere dubbi: “Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare alla radio, in streaming”, queste le parole di Amadeus riportate direttamente dall’Ansa.

Le novità di quest’anno, però, non sono finite. Infatti, Amadeus ha anche ufficialmente annunciato i conduttori del Prima Festival, la trasmissione che precede l’effettiva messa in onda delle serate della kermesse canora. “Per il Prima festival ho pensato a 4 nomi, due mie carissime amiche che ho chiamato a fare le presentatrici, saranno Paola e Chiara”. E ancora, ad affiancare le cantanti di uno dei tormentoni dello scorso Festival di Sanremo, Furore, ci saranno anche nel ruolo di inviati Mattia Stanga e Daniele Cabras, due giovani tiktoker italiani. Alla Milano Music Week, durante l’annuncio di Amadeus sono anche arrivate a sorpresa Paola e Chiara che si dicono molto emozionate per questa nuova esperienza: “Siamo emozionatissime di vivere questa esperienza in una versione diversa”, ha sottolineato Paola. E ancora, “Amiamo Amadeus perché riesce a far sorprese in un mondo dove non ce n'è più”, hanno concluso le sorelle Iezzi.

Quello che sappiamo sulla nuova edizione del Festival di Sanremo

Al momento impazzano tantissimi nomi sui social dei presunti cantanti in gara: dai Negramaro ai The Kolors, sino all’ultima vincitrice di Amici, Angelina Mango. Tuttavia, nulla ancora è certo; ciò che è invece è noto è il volto del co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Marco Mengoni, annunciato proprio lo scorso 6 novembre dallo stesso Amadeus - ospite insieme al cantante - nella prima puntata di Viva Rai 2, lo show mattutino del mitico Rosario Fiorello. Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere il 3 dicembre per scoprire insieme chi saranno i protagonisti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana.