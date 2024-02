Sanremo 2024: ecco tutti i look della serata finale del Festival

Cala il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo cha ha visto trionfare Angelina con il brano "La noia". Anche per questa quinta e ultima serata della kermesse dedicata alla canzone italiana, occhi puntati su tutti gli outfit sanremesi scelti da conduttore, co-conduttore, ospiti e artisti in gara.

Conduttore e Co-conduttrice

Amadeus

Non poteva che aprire la serata finale in pieno stile Amadeus, sfoggiando una giacca nera e argento intessuta con motivi a rombi e ricca di strass. Anche per il quinto appuntamento, il conduttore non rinuncia al papillon e alla sua adorata camicia bianca. Possiamo affermare con certezza che l’anno prossimo le sue giacche “sobrie” ci mancheranno.

Fiorello

Il grande Sciuri apre la serata con bellissimo numero di light design cantando L'uomo in frack sulle note Billie Jean di Michael Jackson. Lo showman fa una scelta di classe, indossando uno smoking dai colori intramontabili: il bianco ed il nero. In sintonia con il suo collega e amico Amadeus, opta anch'esso per un papillon, conferendo un tocco di eleganza al suo outfit. Poi, cambia look e a "fare da padrone" sono le paillettes, così indossa pantalone e gilet con sopra giacca nera e papillon.

Gli artisti in gara

Renga e Nek - Pazzo di te

Sono i primi ad inaugurare la serata più emozionante del Festival, la finale. Certamente non saranno tra i primi in classifica, ma lo sono in termini di eleganza e raffinatezza. Renga indossa uno smoking doppio petto nero e Nek opta per il colore grigio fumo. Il cravattino è quel dettaglio che non guasta mai. Semplicemente impeccabili.

BigMama - La rabbia non ti basta

Per l'ultima serata, la cantante campana si avvolge completamente nel rosso. Indossa un vestito con spalle scoperte e uno scollo a cuore, mostrando il drappeggio della gonna che lascia intravedere la gabbia sottostante. Collane dorate e argentate, orecchini grandi a cerchio, e la solita acconciatura, con alcune ciocche tinte di rosso. Anche le unghie sono dipinte di rosso e riccamente decorate. I suoi look in questo Festival? Decisamente indimenticabili.

Gazzelle - Tutto qui

Anche stasera non ha rinunciato al cappuccio. Questa volta, però, fa una scelta decisamente particolare: abbina la felpa nera ad una giacca elegante grigia in tweed e leggermente over size (anche questa non è una novità per il cantante). Il pantalone è nero, come gli occhiali che non ha mai abbandonato dall’inizio di quest’avventura.

Dargen D'Amico - Onda alta

Sempre elegantissimo, come gli fa notare Amadeus appena lo vede sul palco. Di rosso e di nero vestito, Dargen alterna i due colori nella giacca, nel pantalone e persino nelle scarpe. Particolare la scelta dei cuoricini lucidi attaccati su tutto il completo. Dopo il vestito ricoperto di scritte, gli orsacchiotti, il total gold ed il mare di notte, Moschino continua a stupire grazie alla stilista Rebecca Baglini. Ah, naturalmente non potevano mancare gli occhiali da sole specchiati con le stecche rosse.

Il Volo - Capolavoro

Anche per la serata conclusiva, i tre tenori scelgono di affidarsi al total black. Ignazio e Piero optano per il completo tradizionale con pantalone, giacca e camicia, mentre Gianluca indossa una camicetta ampia con colletto alla coreana. L'attenzione ai dettagli emerge con la scelta comune delle scarpe lucide.

Loredana Berté - Pazza

La leggendaria Loredana opta per un occhiale particolarmente estroso, sormontato da piume. Anche il suo abito, rigorosamente corto per mostrare al meglio le sue splendide gambe anche durante la finalissima, è impreziosito da piume. Immancabili, anche il cravattino e la tracolla; completano il look stivaletti in tinta. In altre parole, proprio come la sua musica, il suo outfit è sempre stato coerente in tutte e cinque le serate. "Una forza della natura" escalama Amadeus e come dargli torto?

Negramaro - Ricominciamo tutto

In un'atmosfera dominata dal nero, il frontman Giuliano Sangiorgi cattura l'attenzione con scarpe eleganti, un pantalone classico e una giacca laminata di raffinata eleganza. Gli altri membri del gruppo si distinguono anch'essi, inserendo con maestria elementi luccicanti.

Mahmood - Tuta gold

Abbiamo dovuto aspettare l'ultima serata per vedergli finalmente indossare un pantalone di tuta completamente gold, sormontato da una giacca casual con cappuccio oversize in pelle nera che lascia scoperto il petto mettendo in evidenza le numerose catenine. Cambia nuovamente il suo hair look tirandosi all'indietro i capelli fissandoli con la brillantina, stile Rodolfo Valentino. Una parola per descriverlo? Stiloso.

Santi Francesi - L'amore in bocca

Salgono sul palco i Santi Francesi, indubbiamente tra i più eleganti di questo Festival. Per la finale scelgono entrambi il total white: per Alessandro una giacca bolero indossata senza alcuna camicia accompagnata da raffinati guanti bianchi ed un candido pantalone largo; per il tastierista, invece, camicia trasparente in pizzo macramè. Insomma, il look è tra più indimenticabili della 74edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana.

Diodato - Ti muovi

Antonio Diodato, in arte semplicemente Diodato, si presenta con sobrietà indossando un completo nero dal taglio sartoriale su un pullover a collo alto dello stesso colore. Chiude in bellezza la settimana sanremese, distinguendosi per la sua ricercatezza.

Fiorella Mannoia - Mariposa

L'icona della musica italiana scende elegantemente le scale dell'Ariston riproponendo un abito in linea con quello indossato nella serata d'apertura, ma di colore diametralmente opposto. Il vestito a sirena in velluto nero si adagia in maniera perfetta sulle sue forme mettendo in risalto il suo décolleté grazie ad una scollatura profonda a cuore. Entrambe le braccia sono abbellite da braccialetti argentati, appariscenti, ma sempre fini ed eleganti.

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Stupenda fino a qui è il titolo di una delle sue canzoni, e Alessandra è stata davvero stupefacente fino alla finale di questa 74esima edizione del Festival. Incanta l'Ariston avvolta in un sensuale abito lungo in lamé che svela fianchi e schiena. Su entrambe le mani e i polsi, spiccano anelli e bracciali scintillanti. Per l'hairstyle, opta per un liscio perfetto (con extension), completando con maestria il suo look impeccabile.

Alfa - Vai!​

Nell'ultima serata, il giovane rapper genovese mantiene il suo stile sportivo indossando una magliettina nera a maniche corte, arricchita da brillantini e l'inconfondibile cuore paillettato sul petto (questa volta, però, nero e non giallo). Il pantalone classico elegante e le scarpe da ginnastica completano il suo look, segnando la sua prima partecipazione alla finale del Festival di Sanremo con un tocco di freschezza e stile. “Non sono a mio agio a cantare con vestiti costosi addosso, preferisco mettere davanti le mie canzoni e le parole che scrivo invece dei look. Mi basta questo perché voglio ricordarmi sempre del ragazzino un po’ sfigato che sono stato e che mai avrebbe pensato a tutta questa vita. Le mie canzoni devono spiccare, perché io sono ciò che scrivo e non ciò che indosso”, ha scritto poche ore fa in un post su Instagram. Chapeau.

Irama - Tu no

Conclude in bellezza queste cinque serate all’insegna della musica. Il nostro Irama "No Brand" dalla prima sera ha sposato la scelta del colore nero, senza mai rinunciare al ciondolo argento nella mano sinistra. In occasione della finalissima, ha indossato un completo total black con un leggero profilo rosso. Tuttavia, grazie alla sua potente voce, il suo look può sicuramente passare in secondo piano.

Ghali - Casa mia

In linea con la stravaganza degli abiti sfoggiati nelle serate precedenti, Ghali sale sul palco di Sanremo indossando un total black dalle "linee spaziali". Capelli nuovamente raccolti, ed un outfit composto da una maglia in lurex, corpetto in tessuto rigido e mani inguantate. Per l'ultima serata fa salire sul palco anche Rich_olino, la creatura extraterrestre simile ad uno strano ippopotamo che lo ha accompagnato dalla platea per tutta la durata del Festival.

Annalisa - Sinceramente

Solo complimenti per la sensualissima Annalisa. Ancora una volta, tutti i riflettori sono puntati su di lei e la sua bellezza. Sfoggia un meraviglioso abito che gioca con trasparenze da cui lascia intravedere – come d’habituè – le parigine con reggicalze in vista. Semplicemente esplosiva.

Angelina Mango - La noia

La figlia d'arte sale sul palco dell'Ariston mostrando tutto tranne che “noia”. Indossa egregiamente un abito bustier sulle tonalità del verde, firmato dal brand che l’ha vestita in tutte queste sere, Etro. Attaccata alla vita, una lunga gonna pareo in seta nera con ricami e strascico sulla quale inciampa senza inficiare la sua magistrale esibizione. Capelli sciolti e scarpe alte nere completano l'impeccabile look.

Geolier - I p' me, tu p' te

Per l'occasione, il rapper di origini napoletane veste un'elegante giacca stile kimono di colore grigio fumo, impreziosita da inserti argentati luccicanti. Coordina con stile pantaloni e scarpe nere, mantenendo il suo marchio di fabbrica: gli occhiali dal vetro non eccessivamente scuro, che lasciano intravedere gli occhi.

Emma - Apnea

C'è un cambio di look per Emma nella finalissima, che opta per una tuta pantalone in pelle nera, abbinata a una cintura con fibbia in vita. Da sotto gli spacchi laterali sbucano scarpe décolleté rosse. La pettinatura scelta richiama inevitabilmente lo stile iconico di Eva Kant.

Il Tre - Fragili

La camicia aperta, un gioco di vedo-non-vedo, è diventata il suo marchio di fabbrica in questo Festival, così come le in-ear-monitor fucsia. I capelli biondo platino perfettamente ordinati, i tatuaggi in vista e la collanina dorata con pendente verde completano un ensemble che, oggettivamente, funziona con grande fascino.

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Non vedevamo l'ora di assistere alla loro esibizione. Confermando la loro vivacità anche nel look, salgono sul palco dell’Ariston vestiti di rosso. Angelo indossa una giacca e un pantalone coordinati, mentre Angela sfoggia una tuta pantalone ricoperta di cristalli. Non mancano i fiocchi rossi, presenti anche sugli abiti dei ballerini che, nella parte finale della performance, raggiungono la coppia sul palco. E il tocco di classe? Una sorprendente stola imbottita a forma di mano.

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Riconfermano il total black anche per l'attesissima quinta serata. La band mantiene uno stile in linea con quanto mostrato finora, mentre il cantante Stash indossa una elegante giacca nera monopetto aperta e un pantalone nero. Ciò che rende unico l'outfit sono le dettagliate applicazioni argentate sul lato destro della giacca e sinistro del pantalone. Piace la loro semplicità.

Maninni - Spettacolare

Alessio Mininni, in arte Maninni, si mostra sempre elegante e stiloso. Il cantante sale sul palco con una giacca lunga nera ricoperta di paillettes sulla spalla destra e sulla spallina di quella sinistra. Caratteristici anche i guanti neri sui quali si possono notare appariscenti anelli argentati. Una piacevole scoperta.

La Sad - Autodistruttivo

Il trio punk si distingue come uno dei gruppi più stravaganti di questo festival. Vestiti appariscenti e vivaci hanno contrassegnato tutto il loro percorso. Per questa serata, hanno scelto di condividere gli stessi pantaloni e le stesse scarpe; le giacche, invece, sono abbinate al colore dei capelli di ciascuno (fucsia, verde e blu). A completare il look, numerose borchie che ricoprono l'intero outfit, aggiungendo un tocco di "ribellione" al loro stile.

Mr.Rain - Due altalene

Il rapper di Desenzano del Garda per la finale indossa con estrema eleganza un lungo cappotto nero bloccato da una grande spilla argentata sul fianco destro. Capelli biondo platino con effetto bagnato, orecchini e tatuaggi non inficiano la sua signorilitá.

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Uno dei pochissimi look total white della serata è quello di Federico Palana, noto come Fred De Palma, che indossa una blusa traforata (in stile Flinstone), lasciando leggermente scoperto il ventre, abbinata a un pantalone a vita alta con cintura.

Sangiovanni - Finiscimi

Alla sua vista, Fiorello esordisce con una battuta: "Compilation di pantaloni uno più bello di un altro". Il cantante proveniente dalla scuola di Amici si esibisce per l'ultima serata con un pantalone over size color amaranto, abbinato ad un maglione a fasce bianche e amaranto con zip.

Clara - Diamanti grezzi

La prima sera che ha calcato il palco dell’Ariston ha stupito tutti e, effettivamente, anche nella finale il suo look ha sorpreso ancora una volta. Indossa un bellissimo abito asimmetrico argento, realizzato in tessuto morbido, con un taglio finale obliquo che lo lega al collo in modo elegante. Ai piedi, sfoggia sandali alla schiava luccicanti. Per quanto riguarda l'hairstyle, ha scelto una coda alta che mette in risalto i suoi magnifici occhi, sicuramente dei “diamanti”, ma non “grezzi”.

Bnkr44 - Governo Punk

La varietà dei loro abiti è straordinaria fin dalla prima esibizione. Il gruppo musicale toscano, formatosi ad Empoli, ha fatto la sua comparsa sul palco con uno stile distintivo, questa volta giocando con i colori grigio e nero, sfoggiando pantaloni, giacche e gonne. Ognuno dei membri indossava una catena al collo, conferendo un tocco unico alla loro immagine.

Rose Villain - Click boom!

Rose Villain è l’ultima cantante a calcare il palco dell’Ariston prima della classifica definitiva della 74esima edizione del Festival. Come sempre, il suo look è particolare ed unico: indossa un lungo abito con corpetto in maglina argento che valorizza la sua figura, mentre una morbida gonna nera abbraccia le sue forme sinuose con eleganza.

Che dire. Arrivati a questo punto, non ci resta altro che darci appuntamento al prossimo anno.