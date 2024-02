Sanremo 2024: la scaletta della quarta serata, gli ospiti e i co-conduttori

Archiviata la terza serata del Festival di Sanremo, è già tutto pronto per il quarto appuntamento di oggi, 9 febbraio. Questa sera, infatti, a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno, Amadeus darà il via alla serata dedicata alle cover che prevede i duetti degli artisti in gara con diversi ospiti.

Scopriamo insieme il programma della serata, ospiti e co-conduttori.

La scaletta di venerdì 9 febbraio

Come ormai è noto, la prima grande novità di quest’anno è che gli artisti in gara sono ben 30. Di questi, 27 sono i cantanti scelti direttamente da Amadeus e 3 sono i vincitori di Sanremo giovani (scelti nella serata andata in onda il 19 dicembre su Rai Uno). La quarta serata, una delle più attese, è dedicata alle cover e prevede l’esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara che si esibiranno in coppia con altri artisti sulle note di brani del passato, della musica italiana e internazionale.

Ecco, dunque, tutti i big in gara e l’ordine delle esibizioni di questa quarta serata del Festival.

Sangiovanni con Aitana - Medley di «Farfalle» e «Mariposas» di Sangiovanni Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - «Sweet dreams (Are made of this)» degli Eurythmics Rose Villain con Gianna Nannini - Medley Gazzelle con Fulminacci - «Notte prima degli esami» di Antonello Venditti The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi Alfa con Roberto Vecchioni - «Sogna ragazzo sogna» di Roberto Vecchioni Bnkr44 con Pino D’Angiò - «Ma quale idea» di Pino D’Angiò Irama con Riccardo Cocciante - «Quando finisce un amore» di Riccardo Cocciante Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - «Che sia benedetta» di Fiorella Mannoia e «Occidentali’s karma» di Francesco Gabbani Santi Francesi con Skin - «Hallelujah» di Leonard Cohen Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di «Sarà perché ti amo» e «Mamma Maria» dei Ricchi e Poveri Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo «Italiano vero» Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - «Il cerchio della vita» di Ivana Spagna Loredana Bertè con Venerus - «Ragazzo mio» di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio - Medley dal titolo «Strade» Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma - «La rondine» di Mango Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: «Modigliani» sulle note di The Crisis Mahmood con i Tenores di Bitti - «Come è profondo il mare» di Lucio Dalla Mr.Rain con i Gemelli Diversi - «Mary» dei Gemelli Diversi Negramaro con Malika Ayane - «La canzone del sole» di Lucio Battisti Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro Il Volo con Stef Burns - «Who wants to live forever» dei Queen Diodato con Jack Savoretti - «Amore che vieni, amore che vai» di Fabrizio De André La Sad con Donatella Rettore - «Lamette» di Donatella Rettore Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - «Lady Marmalade» di Labelle Maninni con Ermal Meta - «Non mi avete fatto niente» di Ermal Meta Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65 Renga e Nek - Medley dei loro successi

Gli ospiti e i co-conduttori

Ad affiancare nel ruolo di co-conduttrice l’ormai rodato Amadeus che è giunto alla sua quinta – e probabilmente ultima, almeno per il momento – edizione del Festival, Lorella Cuccarini che, oltre a condurre, si esibirà con i suoi più grandi successi. Sul palco dell’Ariston, inoltre, è atteso anche il cast della fiction Mameli. E ancora, il motociclista Pecco Bagnaia, Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci.

Immancabili le esibizioni da Piazza Colombo e dalla nave da crociera di Costa Smeralda. Anche in questo caso, i protagonisti saranno persone vicine al Festival di Sanremo scelte direttamente del direttore artistico e conduttore Amadeus. Questa sera, infatti, a presenziare dal Suzuki Stage di Piazza Colombo ci sarà Arisa; Gigi D’Agostino, invece, si esibirà sulla nave da crociera di Costa Smeralda.

Come si vota e classifica della seconda serata

Importanti novità anche per tutto ciò che concerne giurie, votazioni e classifiche. A determinare le classifiche della gara saranno tre giurie. Tuttavia, quest’anno, oltre al tradizionale Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, si aggiunge una Giuria delle Radio, in sostituzione alla Giuria Demoscopica.

Nel corso della quarta serata a votare le 30 canzoni in gara saranno tutte e 3 le giurie, quindi, dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Anche in questo caso, verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica e verrà decretato il vincitore della serata cover.

Come si vota

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri sono i seguenti:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Radio2, RaiPlay e in Eurovisione. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Paola e Chiara; i Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras, invece, sono gli inviati speciali. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche il dopo Festival di Fiorello con VivaRai2...VivaSanremo in diretta dal glass di fronte all’Ariston con la sua compagnia e con Alessia Marcuzzi.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata. Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito.

Insomma, non ci resta altro che attendere l’inizio della quarta serata di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, la cui chiusura è prevista per le 2.00 della notte.