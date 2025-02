Sanremo 2025, la classifica della seconda serata del Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 si è conclusa, e come da tradizione, Carlo Conti ha svelato la classifica parziale. Il conduttore ha annunciato solo le prime cinque posizioni - e in ordine casuale - alimentando la curiosità del pubblico. Durante la serata, si sono esibiti 15 dei 29 artisti in gara, le cui performance sono state valutate dal Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%), determinando così la seconda classifica provvisoria dell’edizione. Per la categoria Nuove Proposte, dopo le sfide a coppie, hanno trionfato Alex Wyse e Settembre. A determinare l'esito sono stati il Televoto (34%), la Giuria delle Radio (33%) e la Sala Stampa, TV e Web (33%). I due vincitori si sfideranno domani, 13 febbraio, contro altri due artisti che trionferanno nella competizione della serata.

La classifica provvisoria

Anche per questa seconda serata, Carlo Conti ha adottato il metodo introdotto da Amadeus nella scorsa edizione: rivelare solo la top 5 anziché i primi dieci classificati. Una scelta che aggiunge un tocco di mistero alla competizione, aumentando l’attesa del pubblico, dato che le posizioni vengono annunciate in ordine casuale. Solo domenica 16 febbraio saranno svelate le classifiche complete con i voti di ogni giuria, permettendo così di conoscere i dettagli delle preferenze espresse.

Queste le prime cinque posizioni della seconda serata del Festival, in ordine casuale:

1) Giorgia - La cura per me

2) Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

3) Fedez - Battito

4) Achille Lauro - Incoscienti giovani

5) Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Cosa è successo nella seconda serata

Come previsto, il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo è stato interamente dedicata alla musica, senza particolari colpi di scena e con diversi momenti di intrattenimento. Protagonisti della serata sono stati i primi 15 artisti in gara e le esibizioni delle Nuove Proposte. Ad affiancare il conduttore, un trio d’eccezione: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Super ospite della seconda serata è stato Damiano David, che ha incantato il pubblico con un’inedita performance da solista. L’ex frontman dei Maneskin è tornato sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del gruppo nel 2021 con Zitti e buoni. Per l’occasione, ha interpretato Felicità di Lucio Dalla (con la partecipazione di Alessandro Borghi e Vittorio Bonvicini) e Born with a Broken Heart.

A calcare il palco anche il cast del nuovo film di Paolo Genovese, Follemente, e quello della fiction Rai, Belcanto. Tra gli ospiti anche Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction Champagne, dedicata alla vita di Peppino Di Capri. In un momento emozionante, il giovanissimo Gervasi – che non ha ancora cinque anni e interpreta Peppino Di Capri da bambino – ha eseguito al pianoforte proprio Champagne, rendendo omaggio al celebre cantautore.

Infine, in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, l’Ariston ha accolto, icona del pattinaggio su ghiaccio e testimonial dell’evento. Non ci resta che attendere la prossima serata per scoprire la nuova classifica provvisoria e quali sorprese ci riserverà la 75esima edizione della kermesse dedicata alla musica italiana.