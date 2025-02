Sanremo 2025, la classifica della terza serata del Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2025 si è conclusa, con il trionfo di Settembre nella categoria Nuove Proposte. A lui sono anche andati il Premio della Critica, intitolato a Mia Martini, e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla per le Nuove Proposte. Come per le scorse serate, Carlo Conti ha svelato la classifica parziale: il conduttore ha annunciato solo le prime cinque posizioni, in ordine casuale, alimentando la curiosità del pubblico. Durante la serata, si sono esibiti 14 dei 29 artisti in gara, con le loro performance valutate dal Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%), delineando così la terza classifica provvisoria dell’edizione. Per la categoria Nuove Proposte, il risultato è stato determinato da Televoto (34%), Giuria delle Radio (33%) e Sala Stampa, TV e Web (33%).

La classifica provvisoria

Anche per questa terza serata, Carlo Conti ha adottato il metodo introdotto da Amadeus nella scorsa edizione: rivelare solo la top 5 anziché i primi dieci classificati. Una scelta che aggiunge un tocco di mistero alla competizione, aumentando l’attesa del pubblico, dato che le posizioni vengono annunciate in ordine casuale. Solo domenica 16 febbraio saranno svelate le classifiche complete con i voti di ogni giuria, permettendo così di conoscere i dettagli delle preferenze espresse.

Ecco la top 5 della terza serata, in ordine casuale:

Coma Cose – Cuoricini

Brunori Sas - L'albero delle noci

Irama - Lentamente

Olly- Balorda Nostalgia

Francesco Gabbani – Viva la vita

Cosa è successo nella terza serata

Tutto come previsto. Una serata all’insegna della musica, inaugurata dall'esibizione di Edoardo Bennato e ricca di momenti di intrattenimento. Per il terzo appuntamento con la 75esima edizione del Festival dedicato alla canzone italiana, centrali sono state le esibizioni della categoria Nuove Proposte - che ha visto trionfare Settembre - e dei 14 sui 29 artisti in gara. Ad affiancare Carlo Conti, un trio tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. I Duran Duran, super ospiti della serata, hanno regalato emozioni con un medley dei loro successi, celebrando il loro ritorno sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla loro prima esibizione nella città dei fiori. Momento di grande emozione per Iva Zanicchi: per lei il premio alla carriera.

Sul palco sono saliti anche i ragazzi del Teatro Patologico di Barletta, il progetto fondato dall'attore e regista Dario D'Ambrosi, che è riuscito a trasformare la disabilità in una risorsa, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale.

E ancora, i sei protagonisti della nuova stagione di, in anteprima su RaiPlay dal 12 marzo e su Rai 2 dal 26. Adesso, non ci resta che attendere la prossima serata per scoprire la nuova classifica provvisoria e quali sorprese ci riserverà la 75esima edizione della kermesse dedicata alla musica italiana.