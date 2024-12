Sanremo 2025, è già polemica. Carlo Conti: "Niente guerra o migrazioni? Io travisato"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Prendo tutto con leggerezza, e trovo che il 'fumo' che si crea attorno al festival sia estremamente positivo, perché crea interesse, tiene alta l'attenzione. Mi piace meno quando vengono trasformate o strumentalizzate certe affermazioni" . Come succede ogni anno, il Festival della Canzone Italiana deve ancora partire, ma già le "polemiche" sono in pole position.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti, direttore artistico e presentatore della prossima edizione di Sanremo, ha colto la palla al balzo per togliersi il primo sassolino dalla scarpa e fare un'importante precisazione sulle canzoni in gara. L'occasione è stata il corso di formazione dedicato al festival e ospitato a viale Mazzini dove Conti si è collegato.

" Un po' di tempo fa - ha raccontato ai giornalisti e alla numerosa platea presente - sono stato ospite di un podcast di tre colleghi che mi hanno chiesto che cosa stavano presentando i cantautori. A una domanda precisa la mia risposta è stata che avevo notato come nella maggioranza dei casi i cantautori stanno tornando a parlare di cose più dirette, più piccole, quelle che ci circondano ". Conti ha poi aggiunto che si riferiva " famiglia, un rapporto d'amore, un rapporto con i figli ". " Ho detto questo ", ha sottolineato, " Automaticamente poi si è letto online che io non voglio canzoni che trattino temi di guerra o di migrazione a Sanremo. Quindi si è trasformata un'affermazione a una domanda precisa cercando lo scoop, travisando, raccontando il falso ".

Il pericolo delle fake news

Il conduttore ha poi parlato del pericolo delle bufale: " Da qui nascono poi le fake news, perché quell'affermazione viene ripresa da quel sito, che viene ripresa e circola sui social e così a macchia d'olio si trasforma una cosa in un'altra ".