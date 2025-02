Sanremo 2025: la scaletta della seconda serata, gli ospiti e i co-conduttori

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il debutto della 75esima edizione del Festival di Sanremo che ha delineato la top 5 degli artisti in gara in ordine casuale, torna questa sera, mercoledì 12 febbraio, il secondo appuntamento con la kermesse dedicata alla canzone italiana, che terminerà sabato 15 febbraio. In diretta dal Teatro Ariston della città dei Fiori, Carlo Conti darà il via allo spettacolo a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno.

Scopriamo insieme il programma, gli ospiti e i co-conduttori della prima serata del Festival.

La scaletta di mercoledì 12 febbraio

La prima grande novità di questa seconda serata è lo spazio alle Nuove Proposte, con le sfide a due tra i quattro finalisti: Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. Inoltre, nel corso della seconda serata, si esibirà soltanto la metà degli artisti in gara, precisamente 15 dei 29 big.

Ecco, dunque, tutti i big in gara e l’ordine delle esibizioni di questa seconda serata del Festival.

Rocco Hunt - Mille vote ancora Elodie - Dimenticarsi alle 7 Lucio Corsi - Volevo essere un duro The Kolors - Tu con chi fai l'amore Serena Brancale - Anema e core Fedez - Battito Francesca Michielin - Fango in paradiso Simone Cristicchi - Quando sarai piccola Marcella Bella - Pelle diamante Bresh - La tana del granchio Achille Lauro - Incoscienti giovani Giorgia - La cura per me Rkomi - Il ritmo delle cose Rose Villain - Fuorilegge Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Gli ospiti e i co-conduttori

Super ospite della seconda serata sarà Damiano David, che tornerà a esibirsi dal vivo sul palco dell’Ariston, questa volta da solista. Un ritorno atteso dopo la trionfale vittoria dei Maneskin nel 2021 con Zitti e buoni e la successiva ospitata. Ad affiancare Carlo Conti nel ruolo di co-conduttori, ci sarà un trio d’eccezione: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Sul palco salirà anche il cast del nuovo film di Paolo Genovese, Follemente, e quello della nuova fiction Rai, Belcanto. Inoltre, saranno ospiti gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction Champagne, dedicata alla vita di Peppino Di Capri. In un momento speciale, il giovanissimo Gervasi - che non ha ancora cinque anni e interpreta Peppino Di Capri da bambino - si siederà al pianoforte per eseguire proprio Champagne, in omaggio al cantautore. Infine, in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, l’Ariston accoglierà Carolina Kostner, campionessa del pattinaggio su ghiaccio e testimonial dell’evento. Immancabili le esibizioni da Piazza Colombo: a presenziare dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, questa sera, ci sarà BigMama.

Chi decreterà classifica della seconda serata

A determinare le classifiche della gara saranno tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Nel corso della seconda serata a votare le 15 canzoni in gara saranno la Giuria delle Radio (50%) e il Televoto (50%). Anche in questo caso, verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica. Nel caso delle Nuove Proposte, invece, voteranno le tre giurie: il pubblico con il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%), la Giuria delle Radio (33%). In questo caso, i due artisti più̀ votati nel corso di ciascuna delle 2 sfide dirette accederanno alla Terza Serata.

Come si vota

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri sono i seguenti:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Bianca Guaccero e Gabriele Corsi; ad affiancarli in esterna, anche Mariasole Pollio. Il duo siciliano de “I Sansoni”, invece, promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche il dopo Sanremo con “Dopofestival - Tutti guardano Sanremo” condotto da Alessandro Cattelan affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo sempre nel Glass Box.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata.

Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito. Insomma, non ci resta altro che attendere la seconda serata della 75esima edizione del