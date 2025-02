Sanremo 2025, Tony Effe senza collana dopo la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella quarta serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, i riflettori sono puntati su Tony Effe, protagonista di una polemica legata alla sua collana "negata". Il rapper è salito sul palco dell’Ariston per la serata cover insieme a Noemi, e il siparietto con Carlo Conti al termine della performance non è passato inosservato.

Cosa è successo

“Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”, queste le parole di Tony Effe al termine della sua esibizione nella serata di ieri, 13 febbraio, ospite a Rai Radio 2. Il rapper, infatti, avrebbe dovuto indossare una collana in oro giallo di Tiffany&Co che, a causa del regolamento anti-pubblicità occulta, gli è stata fatta togliere prima di salire sul palco. Poi, aveva aggiunto: “Perché? Chiedilo a loro. Sono inc*****o nero. Adesso so’ c***i. Sono arrabbiatissimo. M’hanno tolto i poteri. Sono arrabbiato davvero, perché mi hanno levato la collana. Per me la collana è come quando tagliavano i capelli a Sansone. Non puoi levare la collana a Tony Effe. Come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti. Non è Carlo”.

Affermazioni che hanno subito sollevato la polemica, tanto che oggi, nel corso della conferenza stampa, è dovuto intervenire Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, che ha chiarito: “È stata fatta togliere per evitare casi di pubblicità occulta. Il discrimine è sull'oggetto, sulla riconoscibilità del prodotto. Si deve apprezzare questo comportamento di Rai, che esclude l'esibizione di marchi, che sono opportunamente oscurati. Tutto sta nella capacità di funzionari e dirigenti che fanno questo controllo”. Nonostante il chiarimento in sala stampa, a pochissime ore dalla quarta serata, Tony Effe ha pubblicato un messaggio social. Il destinatario? Carlo Conti. “Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare”. Queste le parole nella storia pubblicata su Instagram, in cui ha deciso di menzionare direttamente il padrone di casa. Pochi minuti dopo, in un'altra Instagram story, ha aggiunto: “In caso contrario codice 04”, taggando la sua compagna di palco di questa sera, anche lei in gara, Noemi.

Il “siparietto” di Carlo Conti e Tony Effe

Niente gioielli per Tony Effe questa sera sul palco. Il rapper, in coppia con Noemi per la serata cover sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano, si è presentato con un solo foulard dorato al collo.

Al termine della performance, quando Carlo Conti ha portato i fiori di Sanremo, i due hanno dato il via ad un simpatico: il padrone di casa ha finto di controllare il foulard e il rapper ha reagito semplicemente alzando il sopracciglio e accennando un sorriso, dopo aver detto; poi, è andato via ringraziando. Avrà forse accettato la decisione dell’organizzazione?