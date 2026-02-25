Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli commosso ricorda la madre: "Non c'è più ma ho coronato il mio sogno nel giorno del suo compleanno"

La semifinale delle Nuove Proposte, che ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo, ha riservato grandi emozioni non solo per il talento dei giovani artisti in gara. Sul palco dell'Ariston, infatti, Gianluca Gazzoli - conduttore di Sanremo Giovani che Conti ha voluto sul palco per le fasi finali riservata alle Nuove Proposte - ha condiviso con il pubblico un ricordo personale, dedicando la sua presenza al Festival alla madre scomparsa lo scorso settembre. "Mi ritrovo su questo palco stasera a coronare il sogno della mia vita e oggi, 25 febbraio, è proprio il giorno del compleanno di mia mamma", ha detto Gazzoli con la voce rotta dall'emozione. Parole che hanno commosso la platea e trasformato un momento televisivo in un omaggio intimo.

Il post di addio

Il 2 settembre 2025 mamma Giovanna si è spenta al termine di una lunga malattia e Gianluca Gazzoli le ha dedicato un toccante messaggio su Instagram: "Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l'incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia. Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere. Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale. Mi mancherà tutto di te". Poi l'ultimo grazie: "Ciò che sono lo devo a te: la determinazione, i valori, la forza di non mollare e quella di continuare a sognare. Hai creduto in me molto prima che potessi farlo io". Proprio a mamma Giovanna, che ha creduto in Gianluca sin dall'inizio, il conduttore ha dedicato la sua presenza all'Ariston.

La dedica in diretta

Prima di lasciare il palco al termine delle due semifinali Gianluca Gazzoli ha voluto ringraziare Carlo Conti, facendo una confessione privata molto toccante: "Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, sai cosa manca non poter far vedere qualcosa di bellissimo a una propria persona cara. Mi ritrovo su questo palco stasera a coronare il sogno della mia vita e oggi, 25 febbraio, è proprio il giorno del compleanno di mia mamma. Spesso la vita ci lancia dei segnali, noi dobbiamo fermarci un attimo per sentirli.

Lo dico anche ai ragazzi che sono qui a competere, ogni tanto i sogni si avverano". Con la voce rotta dall'emozione Gazzoli ha voluto condividere la gioia e la malinconia con il pubblico che gli ha riservato un caloroso applauso.