Sanremo, i look migliori e peggiori della quarta serata

Serata cover al festival di Sanremo: quella più easy, che non impatta ai fini della classifica, che da sempre rappresenta il momento più “caciarone” del Festival. Una spensieratezza che in parte, in alcuni casi si riflette anche nei look dei protagonisti.

I Conduttori

Laura Pausini, tralasciando l’abito due pezzi Balenciaga scelto per il medley, è salita sul palco dell’Ariston con un vestito (sempre Balenciaga) e sempre in pelle con profondo scollo a V impreziosito da gioielli Bvlgari. L’ultimo cambio, sempre con dettagli in pelle, di Balenciaga, si è contraddistinto per i guanti bianchi su un total look nero. Carlo Conti è tornato allo smoking nella quarta serata, con una giacca in velluto color burgundi dai revers neri abbinati, sempre della Sartoria Stefano Ricci. Bianca Balti ha incantato il teatro Ariston con un abito Valentino in seta rosa con ampia scollatura. Alessandro Siani, invece, ha rivisitato lo smoking in una versione loose fit con una t-shirt nera sotto la giacca.

I migliori

Mara Sattei ha scelto il classico dall’eleganza senza tempo, un vestito lungo di Vivienne Westwood con gioielli Salvini. Elettra Lamborghini torna negli anni Cinquanta con un abito rosso di Mario Dice senza spalline con corsetto aderente e gonna sciancrata a cadere morbida sul pavimento. Francesca Fagnani accompagna Fulminacci e fa Francesca Fagnani: tailleur smoking nero, camicia bianca ed eleganza senza tempo. Il look di coppia con colori opposti vince.

I peggiori

Cristina D’Avena ha scelto un look un po’ fetish e un po’ corte di Versailles, mentre Eddie Brock ha provato a rivisitare lo stile classico senza particolari risultati con una giubbino-giacca senza colletto portato sopra una t-shirt: un po’ noioso. Raf continua nel suo viaggio negli anni Ottanta con abito bianco e camicia nera di Pence1979 con le sneakers ai piedi. E la domanda è: perché.

I dettagli

Fiorella Mannoia è salita sul

palco con una spilla raffigurante la bandiera della Palestina., invece, ha regalato un nude look al pubblico con l’abito bianco e, dopo la farfallina, ha mostrato il reggicalze.