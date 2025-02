Sanremo, il mantello di Maria Tomba scatena il dibattito: qual è il suo significato

Ascolta ora 00:00 00:00

La seconda serata del Festival di Sanremo è iniziata con le semifinali delle Giovani Proposte in vista della finalissima in programma domani. Tra i quattro protagonisti anche Maria Tomba, giovane talento reduce dall’esperienza a “X Factor” nel team di Fedez. L’artista ha interpretato la sua “Goodbye (voglio good vibes)” ma purtroppo è stata sconfitta da Settembre. Ma la sua performance ha acceso il dibattito per un’altra ragione: il mantello indossato con tanto di messaggio pseudo-femminista.

Maria Tomba si è affidata a Federica Reali per le sue mise e l’outfit di questa sera non è passato inosservato, anzi. Sul mantello dark è infatti comparsa la scritta “Guardami gli occhi e non le poppe”. Una trovata un po’ alla Chiara Ferragni, che con il suo “Pensati libera” tanto ha fatto discutere. Ora la cantante ha voluto rivendicare – probabilmente – i valori umani al di là dell’aspetto frivolo raccontato nel suo brano.

Come anticipato, il mantello di Maria Tomba ha scatenato il popolo del web. C’è chi ha utilizzato un po’ di sana ironia, ma anche chi ha stroncato senza mezzi termini la scelta.

Ecco una carrellata di post apparsi su X: "Chiara Ferragni ha camminato, affinché Maria Tomba potesse correre", "Vestaglietta ridicola, come fa a presentarsi così nel tempio della canzone italiana?", "Meriterebbe di finire in finale solo per questa mantellina: iconica". Insomma, l’obiettivo – fare discutere – è stato centrato…