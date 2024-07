Sanremo, Rai multata con 206mila euro per il caso Travolta: "Episodio grave"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine, a distanza di 5 mesi dalla messa in onda del festival di Sanremo, e a 5 mesi dalle feroci polemiche scaturite dalla presenza di John Travolta, soprattutto per il caso delle scarpe griffate e dei sospetti di pubblicità occulta, è arrivata la multa dell'AgCom alla Rai. " La violazione accertata riguarda la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell'esibizione di John Travolta insieme ad Amadeus, conduttore del Festival ", si legge nella nota della Commissione per i servizi e i prodotti.

Il caso è stato sollevato a seguito dell'insistente inquadratura delle scarpe dell'attore, che portavano un vistoso marchio sulla tomaia. Un caso piuttosto anomalo in Rai, dove esistono protocolli piuttosto rigidi, che prevedono la copertura dei loghi nel caso in cui gli ospiti si presentino con indumenti brandizzati. Da quel momento è stato sollevato da più parti il dubbio che potesse esserci un contratto dietro quella particolare scelta di inquadratura ai piedi di Travolta ed è emerso che, nei giorni precedenti alla partecipazione dell'attore alla kermesse, il brand di quelle calzature, legato al mondo dell'anti-infortunistica, pubblicizzava proprio la presenza dell'attore. Una coincidenza di fattori che ha suscitato l'interesse dell'autorità, insieme ad altri indizi, che ha poi portato alla sanzione alla Rai da 206.580 euro, pari a venti volte il minimo edittale.

L'Autorità ha ritenuto di " estrema gravità l'episodio ", in quanto il fatto si è verificato nel programma di maggiore rilevanza per la Rai, visto che il festival di Sanremo è la trasmissione che genera maggiori percentuali di audience e, quindi, di introiti. Mediamente, poco meno del 50% degli italiani guardano la kermesse canora e pertanto questo ha causato importanti pregiudizi a danno del pubblico. Per altro, l'AgCom sottolinea la recidiva da parte della Rai, visto che nelle ultime edizioni del festival di Sanremo si sono verificate numerose mancanze nella segnalazione della pubblicità.

" La sanzione inflitta oggi dall'Agcom rappresenta una vittoria del Codacons che da anni si batte contro la pubblicità occulta in televisione ", ha dichiarato Carlo Rienzi, presidente del Codacons. " L'Agcom ha multato la Rai per 206.

580 euro che, secondo me, andrebbero fatti pagare aidel programma e, in primis, ad Amadeus, che si è riempito di soldi della Rai e, quantomeno, non ha vigilato", sono le parole del senatore Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai, che sottolinea implicitamente il ruolo di direttore artistico di Amadeus.