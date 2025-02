"Strani rumori dai camerini...". Le voci su due concorrenti: un rapporto intimo a Sanremo?

Ascolta ora 00:00 00:00

Il festival di Sanremo è finito ma non la sua lunga, lunghissima, coda. Tra le polemiche che ancora si susseguono sulla classifica finale, le accuse di complotto e il solito nugolo di "esperti" pronti a trasformarsi in critici musicali ancora per qualche giorno, c'è un gossip che circola tra addetti ai lavori e non, che solletica ben più di qualunque altro argomento ora legato a Sanremo. Si mormora, infatti, che durante la seconda serata ci siano stati due concorrenti che hanno consumato un rapporto nei bagni del teatro Ariston per scaricare la tensione della gara. I nomi? Non sono stati resi noti, così come non è noto se fosse una coppia uomo/donna, donna/donna o uomo/uomo.

Il rumor corre veloce sui social, dove le ipotesi sono tante ma nessuna finora confermata o anche solo lontanatamente considerata verosimile. La sera "incriminata" è quella del 12 febbraio e questo stringe parecchio il cerchio dei "sospettati", perché quella sera c'erano solamente 15 dei 29 cantanti in gara. Questo è l'ordine di uscita di quella sera: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote. Alcuni di questi sono felicemente sposati, altri saldamente fidanzati, eppure Sanremo potrebbe anche per loro aver aperto a nuove possibilità. Si dice ci sia anche un video che circola sui telefoni, in cui si sentirebbero i "rumori" particolari prodotti da queste effusioni particolarmente focose. Chi c'era non parla, quel che succede al teatro Ariston resta al teatro Ariston, si potrebbe dire parafrasando un famoso adagio. " La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa. Però in quella serata si sono esibiti meno Big e quindi la rosa si restringe ", riferisce un tiktoker.

Resterà il più grande mistero di questa edizione del Festival? Forse, non sicuramente il più grande ma sicuramente il più pruriginoso. Non è escluso che a breve possano uscire anche nuovi dettagli che potrebbero dare informazioni in più sui protagonisti ma, in fondo, è davvero necessario? Probabilmente in questo caso è meglio lasciare un alone di mistero attorno a questo pettegolezzo e accoglierlo così com'è, tra gossip e leggenda metropolitana. Avere ancora dei misteri, riuscire a mantenere dei segreti nel 2025 è forse un dei più grandi obiettivi che si dovrebbero perseguire.

E se anche fosse che qualcuno si è lasciato andare a uno modo alternativo per scaricare la tensione, buon per lui/lei/loro e qualuque pronome si debba usare. Anche perché, come narrano le cronache sanremesi,e non saranno sicuramente nemmeno gli ultimi.