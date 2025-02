Sanremo, Olly primo e Giorgia sesta? Ecco di chi è la colpa

Giorgia e Carlo Conti

La vittoria di Olly al festival di Sanremo è oggetto, da sabato notte, di polemiche e di analisi. Sembra che a nessuno piaccia 'sto ragazzo genovese di 23 anni, che però è risultato primo in classifica alla fine delle cinque giornata di Festival. Tutti ad acclamare Giorgia e Achille Lauro, a dire quanto sia stata ingiusta la loro esclusione dalla top 5 in favore di questo o di quell'altro cantante. E non è sbagliato: sia Giorgia che Lauro hanno portato sul teatro Ariston di Sanremo canzoni potenti, ognuna a modo suo, che probabilmente avrebbero meritato posizioni in classifica più alte. Il tutto considerando che, comunqe, sono arrivati sesta e settimo, quindi comunque nella top 5.

Sono stati esclusi dalla finalissima, è vero, quindi hanno perso l'occasione di giocare per la vittoria, ed è altrettanto vero. Ma perché? Nella serata di martedì, quando è stato aperto il voto da casa, Giorgia era 4 e Achille Lauro 5 nel televoto: il preferito è stato Simone Cristicchi. Nella combo televoto e giurie, si sono ritrovati rispettivamente al 3 e 4 posto. Sommando i voti della seconda e della terza serata (quando loro due non erano sul palco), la classifica complessiva diceva che Giorgia era al 5 posto e Achille Lauro al 6. Il primo era Brunori Sas, poi Olly e poi Cristicchi e Fedez. Si arriva alla serata finale: le radio votano per Giorgia, che è prima nella loro classifica, e piazzano Achille Lauro al terzo posto. In mezzo a loro Lucio Corsi. La sala stampa tv e web fa lo stesso: Giorgia al primo posto, Achille Lauro al terzo, Lucio Corsi secondo.

Se si fosse risolto così, la classifica sarebbe stata probabilmente quella gradita a tutti. È il voto da casa che ha ribaltato tutto: il televoto ha piazzato Giorgia al 6 e Lauro al 5 posto. La classifica complessiva dell'ultima serata piazzava Giorgia al 4 posto e Achille Lauro al 5 posto. Unendo le classifiche si è arrivati alla classifica oggi tanto osteggiata. Non ricorda nulla? Perché gli italiani hanno questo vizio purtroppo. Hanno in mano il potere di fare qualcosa e aspettano che siano gli altri a farlo, per poi lamentarsi del risultato. Tutti quelli che oggi si lamentano che Giorgia non ha vinto e che Achille Lauro non era nemmeno tra i primi cinque, hanno votato? Hanno speso quel mezzo euro per esprimere la propria preferenza? È una domanda retorica, perché la risposta è ovviamente negativa. È un po' quello che succede quando si va a votare per esprimere le proprie preferenze, quelle sì importanti, alle urne per le elezioni politiche: l'astensionismo nel nostro Paese sfiora il 50% ma quando escono i risultati ci si lamenta che non sono quelli graditi.

Sanremo rispecchia esattamente questo aspetto della nostra società. È uno specchio fedele di come molti degli italiani aspettano sempre che siano altri a prendere decisioni, che siano altri a fare quello che loro avrebbero voluto fare ma non si sono scomodati di fare. E così anche Sanremo è finito con una classifica che non piace e un ragazzino di 23 anni, probabilmente votato dagli adolescenti (che a differenza degli adulti quando vogliono qualcosa pare si attivino per farla), e con un mostro sacro della musica italiana che non ha ottenuto quello che l'Italia si aspettava.

Con tanto di, che non ha nessuna colpa se non quella di piacere a chi ha esercitato il suo diritto di voto. Verrebbe da dire che si impara dagli errori, ma in questo specifico caso, visti i precedenti, non è così.