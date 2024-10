Grande Fratello, in lavanderia scatta la passione tra Shaila e Lorenzo. Il web insorge

Ascolta ora 00:00 00:00

C’era da aspettarselo. Da giorni e giorni e dopo lunghe riflessioni, c’è stato il tanto atteso bacio tra Shaila e Lorenzo. I due concorrenti del reality, finalmente, si solo lasciati andare alla passione. Nel corso della notte si sono scambiati un bacio molto focoso che è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello. E, proprio questo bacio, ha fatto il giro del web non solo perché, per l’appunto, c’è stato molto trasporto tra i due, ma per le reazioni che ha scatenato da parte degli utenti. “ Ma cosa stiamo vedendo?” , si legge sui social. “ Non credevo di essere su una piattaforma vietata ai minori ”, scrive un altro utente. Ma andiamo con ordine.

Shaila e Lorenzo, che per qualche giorno sono stati al Grande Fratello spagnolo, una volta che sono tornati in Italia hanno deciso di affrontare i sentimenti che provano l’uno per l’altro. Il momento, però, è stato rovinato dai “compagni di avventura”, e in particolare da Javier Martinez. Il concorrente, anche lui infatuato di Shaila, ha accusato l'ex velina di Striscia La Notizia di essere stata incoerente e poco chiara nei suoi riguardi. Questo, però, non ha fermato i gieffini a cedere agli impulsi della passione che, poi, hanno scatenato l’ironia e il disappunto da parte del pubblico.

Tutto è cominciato nella giornata di lunedì 28 ottobre, quando sia Lorenzo che Shalia hanno confessato a tutti di essere innamorati. " Lei non è stata sincera. Quello che faceva sotto le coperte era quello che mi interessava. Se fuori voleva fare il suo teatrino era perché voleva visibilità. Baciarmi in quel modo sotto le coperte mi faceva capire che fosse sincera solo con me" , ha tuonato Javier durante il serale, deluso per il fatto che Shaila ha giocato con i suoi sentimenti. Le accuse non hanno turbato la coppia che nella lavanderia della casa hanno dato sfogo all’attrazione.

“ Che casino, non ce la faccio ", ammette Lorenzo mentre è stretto tra le braccia di Shaila. " Tu sei un casino ", risponde l’ex velina. Il video che subito è rimbalzato in rete come una scheggia impazzita è diventato uno dei più visti e commentati delle ultime ore. Anche se abituati a queste passioni travolgenti che vengono vissute al Grande Fratello, questa volta si è rischiata la censura dato che sia Shaila che Lorenzo si sono spinti quasi ben oltre il consentito. C’è chi ha sorriso e ha ironizzato su quanto accaduto.

Altri invece non accettano di vedere una cosa del genere, soprattutto dopo le accuse (nelle passate edizioni) die fuori contesto. Per conoscere i risvolti, bisogna attendere la puntata di lunedì prossimo.