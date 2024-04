Scatta la punizione per Pietro Fanelli. Il poeta ha violato il regolamento all’Isola dei Famosi

Una cosa è certa: è uno dei personaggi più controversi (e interessanti) che stanno animando l’edizione del 2024 de l’Isola dei Famosi. Il giovane Pietro Fanelli, efebico con un’espressione da ragazzo tormentato, sta facendo molto parlare di sé a causa del suo temperamento. Da tutti è stato chiamato il poeta e sta vivendo l’esperienza all’Isola come una prova di sopravvivenza contro se stesso e, soprattutto, sta cercando di trovare nuovi stimoli per la sua arte. Non riesce però a legare tanto bene con gli altri naufraghi e, soprattutto, non viene ben visto neanche dagli opinionisti in studio. Già nella puntata che è andata in onda questo lunedì ha avuto un litigio con Sonia Bruganelli in cui, proprio la ex moglie di Paolo Bonolis, ha messo in riga il concorrente. Ma neanche l’umiliazione subita ha calmato lo animo indomito di Pietro Fanelli. Come si legge dalle ultime notizie trapelate in rete, il poeta è stato ammonito dallo Spirito dell’Isola e, per questo motivo, ha ricevuto una punizione. Ma andiamo con ordine.

Attualmente il non-famoso sta trascorrendo le sue giornate – esattamente da tre giorni – in solitaria su Playa Segreta. Questo perché, Fanelli ha una missione da portare a termine: permette al resto del gruppo di ottenere più cibo e una rete da pesca. Si è immolato per tutti e lo ha fatto con la voglia di stare un po' lontano dai menage del gruppo e da tutti i possibili litigi che, di solito, avvengono a causa del cibo e per le organizzazioni quotidiane. Il poeta, a voce alta, ha ammesso di star bene da solo e quindi ha abbracciato con piacere l’intento della missione eppure si è beccato una sonora strigliata dagli organizzatori del reality. Infatti, nel corso della sua permanenza sull'altra isola ha violato il regolamento ed è scattata la punizione. Aveva chiesto (e ottenuto) dalla produzione alcune pergamene per esprimere il suo estro artistico. Da quel che sembra, Pietro Fanelli non riesce proprio a star lontano dalla sua poesia. Un gesto che è stato accolto positivamente dal concorrente, ma lo Spirito dell’Isola era stato ben chiaro che l’uso delle pergamene era rivolto solo alla scrittura delle poesie.

Fanelli, invece, ha utilizzato proprio quelle pergamene per alimentare il fuoco ed evitare che si spegnesse. Per questo motivo non è tardato il provvedimento. “L o Spirito dell'Isola è deluso. Le pergamene erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco – si legge in una comunicazione che è stata recapitata al poeta -. È una cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti i due pomodori" . Pietro Fanelli però non si è scomposto. “Due pomodori in meno non fanno di certo la differenza – rivela -. Adesso ho la forza per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere e quindi non c'è nessun problema. Ho fatto una buona scelta” .

E ora non resta che attendere i risvolti.