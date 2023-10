“Se mi dai soldi contro il malocchio sei una cog***na…” Scintille a Belve tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile

Scintille a Belve tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile. Così, a sedersi sullo sgabello “più scomodo” d’Italia, nella nuova puntata del talk show di Rai2 (in onda domani sera, martedì 10 ottobre), sarà la figlia di Wanna Marchi che – come è noto – è finita al centro della vicenda giudiziaria che travolse anche sua madre nei primi anni 2000. La Nobile, nel corso dell’intervista, affronterà alcuni temi “scottanti” che l’hanno vista protagonista: dai metodi utilizzati con la madre, al processo, sino al doppio matrimonio a Miami.

Lo scontro con Francesca Fagnani

A fare scaldare i toni è stata un’affermazione della Nobile che ha suscitato la reazione della padrona di casa: “Alla lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono cog**oni?” . Naturalmente, il riferimento non può che essere a tutti coloro che hanno abboccato alle televendite della Nobile e della mamma. È a questo punto che la conduttrice ha replicato: “Non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio” . E ancora, ha ribattuto Stefania: “Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog**ona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati” . Così, la Fagnani le ha intimato di lasciare la parola “basta” agli altri, ma la Nobile ha affermato: “Dico basta perché non erano disagiati” . “C’era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili” , dice la Fagnani; “Non è che io devo provvedere all’ingenuità” , risponde la figlia di Wanna. E la conduttrice ha incalzato: “Voi avete giocato sulle fragilità” e la Nobile: “Eh ma tanto sempre qui arriviamo” .

I metodi di vendita e il processo

Tra le tematiche affrontate nel corso dell’intervista, anche le modalità di vendita di Wanna e Stefania, al limite dell’offesa, come ha fatto notare la padrona di casa alla Nobile, la quale ha prontamente replicato: “Non offensive, realiste” . Poi Stefania ha precisato: “Vogliamo dire che son belli? Li mettevamo davanti allo specchio” . Secondo lei, inoltre, ci sarebbe anche da ridire riguardo le condanne e i provvedimenti nei loro confronti e così a proposito del processo ha rivelato: “A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così” .

Il doppio matrimonio a Miami