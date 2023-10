"È un provocatore". Giletti punzecchia la Fagnani sull'ospitata di Fedez

Proprio mentre Fedez sta per lasciare l'ospedale Fatebenefratelli, dove è ricoverato da giovedì scorso, si torna a parlare di lui e dell'ospitata saltata a "Belve". Ospite del programma radiofonico "Giletti 102.5", Francesca Fagnani ha commentato nuovamente il caso esploso in Rai, difendendo la sua scelta e replicando a un paio di domande pungenti di Giletti.

Perché Fedez non sarà a Belve

Quando il nome di Fedez è stato inserito nell'elenco dei prossimi ospiti della trasmissione "Belve" la Rai è intervenuta immediatamente, stoppando l'ospitata. Il "no" - arrivato ben prima del ricovero del rapper in ospedale - è stato strumentalizzato, la Fagnani si è detta non d'accordo con la linea editoriale e la polemica è esplosa. Da viale Mazzini, però, sono arrivati subito i chiarimenti. " Il problema non è la presenza retribuita o gratuita. Si tratta di una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo", ha precisato l’amministratore delegato della tv di Stato, Roberto Sergio, che ha concluso: "Legata ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano di tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno ". E la questione sembrava essere chiusa.

Giletti punzecchia la Fagnani: "Fedez provocatore"

Ospite di Massimo Giletti su radio 102.5 Francesca Fagnani è tornata a ribadire la sua posizione di apertura nei confronti di Fedez. " Hai dimostrato di avere coraggio invitando Fedez, che ha sollevato polemiche", l'ha spronata il conduttore e la Fagnani ha replicato: "Io non mi sono sentita coraggiosa a invitare un personaggio pubblico, che piace o non piace, ma fa parte del dibattito pubblico. Mi è sembrata una scelta normale". A quel punto Giletti ha provato a stuzzicare la sua ospite: " Normale? Insomma, Fedez è un provocatore. Sì, è interessante, però, poi non ha parlato. Ma la "belva" Fagnani deve avere avuto un dialogo sotterraneo con lui. Conoscendo Fedez due paroline le avrebbe dette anche sui social.. .". Così la Fagnani ha confessato che tra lei e il rapper c'è stato un confronto dopo il "no" della Rai all'intervista.

"La belva si è dimostrata mediatrice"