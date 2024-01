"Sei sposato?". La frecciata di Luca Laurenti su Sonia Bruganelli da Paolo Bonolis

Quando si tratta di Paolo Bonolis e Luca Laurenti la risata è sempre dietro l’angolo. Tuttavia, questa volta, a farne le “spese” è stato proprio Bonolis che, nella puntata di Avanti un altro! di giovedì 18 gennaio, è stato vittima di una battuta del collega di sempre, Luca Laurenti. La gag in brevissimo tempo è diventata virale sui social. Il motivo? La battuta di Laurenti aveva a che fare con il matrimonio finito tra Paolo e Sonia Bruganelli e, così, non è certamente passata inosservata.

La “scomoda” domanda di Luca Laurenti

Tutto è accaduto nel corso del game show al timone del preserale di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, affiancato dalla sua spalla, Luca Laurenti, Avanti un altro! Quando è arrivato il turno del concorrente Gabriele, quest’ultimo ha rivelato il suo più grande sogno: “Sono qui perché il mio sogno è essere un conduttore televisivo. Ho pensato di provare a conoscere il Cristiano Ronaldo e il Messi di Mediaset”, ha affermato.

È a questo punto che il magnanimo Paolo Bonolis ha deciso di cedergli il posto da padrone di casa per qualche minuto (mai l’avesse fato). Quindi, si è seduto dinanzi al concorrente Gabriele e al collega Luca; dopo essersi presentato brevemente è arrivata la “scomoda” domanda da Laurenti: “È sposato?”. Poi, ironicamente ha aggiunto: “No, scusi ho sbagliato domanda”. Il conduttore in un primo momento ha sorriso imbarazzato e poi ha reagito alzandosi di scatto: “Non è andata bene”, ha esclamato prima ritornare alla sua postazione dove ad attenderlo c’era l’amico di sempre. Tutto si è concluso con un abbraccio.

Il matrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Inutile dire che la battuta di Luca Laurenti era un chiaro riferimento al matrimonio conclusosi lo scorso anno tra Sonia e Paolo. I due hanno deciso di rendere pubblica la loro separazione nel giugno del 2023, a seguito di continue indiscrezioni e smentite sul loro rapporto. Ad ogni modo, però, hanno deciso di rimanere uniti soprattutto per l’amore dei loro figli, Silvia, Davide e Adele. “L'amore è fatto di tante caratteristiche, ci vorremo sempre molto bene, ma le nostre strade stanno prendendo percorsi diversi. Abbiamo passato il Natale con il figlio di Paolo, Stefano, sua moglie e il suo bambino”, aveva raccontato l’imprenditrice qualche giorno fa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Sonia Bruganelli, inoltre, si era lasciata andare anche a qualche considerazione rispetto al modo in cui ha affrontato il passato, forse con troppo affanno: “Ho precorso un po' i tempi, è ovvio che in qualche modo, magari anche sbagliando, cercavo di fare una corsa con il suo passato (quello di Paolo Bonolis ndr…), avendo questo passato lui enorme alle spalle, io ero impreparata ad entrare in un mondo di una persona così popolare, mi sembrava che questa famiglia, i figli, la ex fidanzata erano così importanti che io non avrei mai tenuto il passo, quindi ho voluto accelerare, mi sono trovata così con una figlia, con quelle problematiche, un marito che mi amava, ma che faceva un lavoro che lo portava molto tempo fuori, questa corsa mi ha lasciato senza fiato”.

Infine, aveva concluso: “Forse l'errore di Paolo è stato quello di azzerare la nostra differenza d'età, mi sono ritrovata da sola ad affrontare delle cose, senza voler dare colpe a nessuno. Quando mio papà è finito, visto che faceva un po' le veci di Paolo, i nodi sono venuti al pettine e ho voluto fare i conti con questa cosa. Mi sono posta un po' di domande, serenamente lo abbiamo affrontato e lo stiamo vivendo”.