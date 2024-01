"Ho ricevuto una telefonata da Belen a Natale". Sonia Bruganelli smentisce il flirt con Antonino Spinalbese

È tempo di cambiamenti e profonde riflessioni per Sonia Bruganelli. L’imprenditrice, questo pomeriggio, domenica 14 gennaio, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, insieme alla figlia Adele e si è lasciata andare ad alcune considerazioni su questa nuova fase della sua vita, in seguito alla separazione dall’ormai ex marito, Paolo Bonolis. Per l’occasione, inoltre, la Bruganelli ha affrontato uno dei temi più discussi di questo ultimo periodo, il presunto flirt con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì ed ex di Belen Rodriguez, rivelando anche di aver ricevuto una telefonata proprio da quest’ultima.

Il nuovo inizio di Sonia Bruganelli

Come anticipato, l’imprenditrice sta affrontando una nuova fase della sua vita, un modo anche per “riscoprire” e vivere più intensamente il ruolo di mamma. Sonia, infatti, si è trasferita in una nuova casa, insieme alla figlia Adele: “Finalmente mi sono trasferita a casa mia con Adele”, ha rivelato alla Toffanin. Poi, ha aggiunto: “Sto scoprendo e mi sto rendendo conto che un po' di cosine gliele ho fatte mancare a questi ragazzi, presenza fisica e mentale per quello che stavo facendo, cioè la mamma”. Tuttavia, ha specificato Sonia: “Nessuno dei tre mi ha mai detto che ha sentito la mia mancanza in qualche momento della loro vita, ma ora sono più soddisfatta di me”.

Il matrimonio e la separazione da Paolo Bonolis

La fine del matrimonio con il noto conduttore tv ha permesso alla Bruganelli di tirare le somme e fare qualche piccola considerazione sul modo in cui ha affrontato il passato, forse con troppo affanno. In un certo senso, infatti, secondo Sonia, con il senno di poi, avrebbe potuto affrontare le cose con più tranquillità: “Ho precorso un po' i tempi, è ovvio che in qualche modo, magari anche sbagliando, cercavo di fare una corsa con il suo passato (quello di Paolo Bonolis ndr…), avendo questo passato lui enorme alle spalle, io ero impreparata ad entrare in un mondo di una persona così popolare, mi sembrava che questa famiglia, i figli, la ex fidanzata erano così importanti che io non avrei mai tenuto il passo, quindi ho voluto accelerare, mi sono trovata così con una figlia, con quelle problematiche, un marito che mi amava, ma che faceva un lavoro che lo portava molto tempo fuori, questa corsa mi ha lasciato senza fiato”.

E ancora: “Forse l'errore di Paolo è stato quello di azzerare la nostra differenza d'età, mi sono ritrovata da sola ad affrontare delle cose, senza voler dare colpe a nessuno. Quando mio papà è finito, visto che faceva un po' le veci di Paolo, i nodi sono venuti al pettine e ho voluto fare i conti con questa cosa. Mi sono posta un po' di domande, serenamente lo abbiamo affrontato e lo stiamo vivendo”. Ad ogni modo, la Bruganelli non ha dubbi e, anche se l’amore tra lei e Paolo pare essere giunto al capolinea, il rispetto rimarrà sempre: “L'amore è fatto di tante caratteristiche, ci vorremo sempre molto bene, ma le nostre strade stanno prendendo percorsi diversi. Abbiamo passato il Natale con il figlio di Paolo, Stefano, sua moglie e il suo bambino”.

Il presunto flirt con Antonino Spinalbese e la reazione di Belen

Nei mesi scorsi, parecchie volte, si è dibattuto sul presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese; ad alimentare il gossip, d’altronde, erano stati loro stessi pubblicando diversi video e foto sui social in cui si mostravano insieme. La Bruganelli, però, nel salotto di Canale 5, ci ha tenuto a fare chiarezza smentendo ogni tipo di relazione con l’ex della Rodriguez: “Non sto con Antonino, purtroppo, potrei essere anagraficamente sua madre”.

Ma non è finita qui, perché Sonia nello smentire la notizia ha anche rivelato un inedito particolare: “Però e questo lo devo dire, ho rischiato di essere una dei nomi di Belen, perché lei l'ha pensato, credo”, ha detto. Poi, la confessione: “Ho ricevutoa Natale, voleva sapere delle cose, io le ho detto che conosciuto sua figlia Luna, una bambina dolcissima, perché lui mi ha aiutato con mio figlio Davide, che gioca a calcio qui nella squadra a Milano, per fargli conoscere delle persone”. Insomma, a quanto pare, la showgirl argentina avrebbe davvero pensato che tra Sonia Bruganelli e l’ex Antonino Spinalbese potesse esserci del tenero.