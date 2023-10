“Sei stato l’amore più grande della mia vita…” L’inaspettata lettera di Perla Vatiero per Mirko Brunetti al Gf 23

Grandi emozioni per Mirko Brunetti al Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island, nella puntata di ieri sera, 26 ottobre, ha ricevuto una sorpresa decisamente inaspettata. Stiamo parlando della lettera “strappa lacrime” della sua ex fidanzata Perla Vatiero. Mirko e Perla sono reduci dall’ultima edizione di Temptation Island ed è lì che hanno messo un punto alla loro storia. Al termine di quell’avventura, infatti, entrambi hanno intrapreso strade diverse: Perla insieme ad Igor Zeetti (anche se i due si sono lasciati) e Mirko insieme a Greta Rossetti, con cui il gieffino è in crisi profonda, a seguito di un messaggio indirizzato all’ex e che Brunetti avrebbe poi cancellato. Tuttavia, nella diretta di ieri, a destabilizzare ulteriormente Mirko, è arrivata la lettera della Vatiero che ha utilizzato parole molto forti, ma soprattutto inaspettate.

La lettera di Perla all’ex Mirko

Il gieffino viene chiamato da Alfonso Signorini in mistery room ed è lì che il padrone di casa gli chiede cosa rappresenti per lui Perla: “È stata una delle persone più importanti, oggi è una ragazza con cui ho condiviso una parte indimenticabile della mia vita” , ha risposto Mirko prima di venire a conoscenza del fatto che l’ex fidanzata avesse pubblicato la famosa chat “incriminata”. È a quel punto che il padrone di casa ha svelato a Mirko che le sorprese non fossero finite lì e così, ha subito lanciato il video con le parole dell’ex fidanzata (parole pronunciate, tra le lacrime, direttamente da lei).

“Ciao Mirko inutile dirti che ti seguo, conoscendomi sai che non faccio le cose a caso” ha iniziato la Vatiero. “Ho postato il famoso messaggio cancellato perché sono una persona sincera. Sono stata più volte tirata in ballo come causa dei vostri problemi. Spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura” , ha continuato Perla prima di dare un consiglio all’ex fidanzato. “Lasciati andare. Racconta chi sei, chi sei stato anche in questi 5 anni. Non dimenticare tutto sminuendo anche la nostra storia, abbiamo vissuto tante emozioni” . È a questo punto che è arrivato il colpo di scena: “A volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al passato e credimi mi viene un magone allo stomaco, forse perché dentro di me so che ormai è solo passato. Scusa per le lacrime, ma non riesco a contenere l'emozione” . E ancora: “ Spero che in questa esperienza in cui hai tanto tempo per riflettere, ti ritagli qualche minuto per pensare anche al passato. Ora è una persona diversa che ti sta parlando, una persona matura che ti augura ogni bene, nonostante abbia sofferto tanto” . Infine, Perla ha concluso: “Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un’altra persona, ma stando da sola. Tu sei stato l’amore più grande della mia vita, e sei importante per me. In latino 'importante' significa 'portare dentro' ed è proprio così: io ti porterò dentro di me” . Parole decisamente importanti quelle di Perla che hanno lasciato tutti di stucco.

La reazione di Mirko