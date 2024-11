Selvaggia Lucarelli: "Madonia non è stato cacciato da Ballando per causa mia"

Ascolta ora 00:00 00:00

La cacciata di Angelo Madonia da Ballando con le stelle non è legata alla lite avuta sabato sera in diretta con Selvaggia Lucarelli. A dirlo è stata quest'ultima che, nella sua newsletter settimanale, ha raccontato la propria versione di come sono andate le cose tra il maestro di Federica Pellegrini e la produzione di Ballando.

Le ultime dichiarazioni di Madonia

L'esclusione del ballerino professionista si è trasformata in un vero e proprio caso non solo perché non c'erano precedenti in quasi vent'anni di storia di Ballando, ma anche perché la vicenda è finita sul tavolo della commissione Vigilanza Rai. Selvaggia Lucarelli è stata accusata di avere provocato il maestro tanto da farlo sbottare in diretta e da qui sembrava essere arrivato l'inatteso epilogo. Poche ore fa, attraverso le pagine del Corriere, Angelo Madonia si è detto sorpreso del licenziamento: " È stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e dalla produzione Ballando. Ho il rammarico di non avere protetto Federica Pellegrini. Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione" . Ma dietro all'uscita di scena di Madonia ci sarebbe ben altro che il litigio con la giudice di Ballando.

Le motivazioni secondo Lucarelli

" No, Angelo Madonia non è uscito da Ballando con le stelle perché ha risposto a me - rivela Lucarelli nella propria newsletter -. Il problema di Angelo Madonia, quest'anno, finiva davvero per 'elli', ma non ero io ". La giurata ha fatto riferimento a Sonia Bruganelli, attuale fidanzata di Madonia e anche lei concorrente a Ballando. Lucarelli ha detto di non avere mai avuto problemi con il ballerino siciliano, ma che qualcosa quest'anno si è incrinato: " Tra me e Madonia non ci sono stati liti continue e non è stato un rapporto complesso. Ci siamo sempre salutati amichevolmente anche dietro le quinte". A pesare sulla decisione di Rai e produzione di rescindere il contratto con Madonia sarebbe stata la "scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino". "Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso", ha precisato Lucarelli.

Il retroscena

Poche ore fa anche TvBlog ha riferito di un retroscena legato all'espulsione di Madonia.

veniva visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove"

"la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performances del sabato sera. La produzione dunque avrebbe richiamato Madonia all’ordine

Secondo il sito il ballerino "con Federica Pellegrini. In questo modo".