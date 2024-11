Ballando, Samuel Peron al posto di Madonia. Prosegue la corsa verso la finale di Federica Pellegrini

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà Samuel Peron a prendere il posto di Angelo Madonia al fianco di Federica Pellegrini nella corsa verso la finale di Ballando con le stelle. In una nota stampa diffusa da Fanpage, la Rai ha fatto sapere di avere affidato al popolare ballerino il compito di sostituire l'uscente Madonia, il maestro siciliano espulso nelle scorse ore dal programma.

Il comunicato ufficiale

" Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale ", si legge nel comunicato diramato poco fa. La notizia arriva all'indomani dell'espulsione di Angelo Madonia dalla trasmissione condotta da Milly Carlucci. La decisione è stata maturata dalla produzione di Ballando, dalla direzione artistica in accordo con i vertici Rai a seguito di " divergenze professionali emerse nel corso del programma ", che hanno spinto il format a interrompere il rapporto professionale cominciato a fine settembre. A fare espellere il maestro di ballo non sarebbe stata l'ultima lite avuta con Selvaggia Lucarelli in studio, ma il comportamento avuto dal danzatore professionista con Federica Pellegrini.

Il ritorno di Peron dopo l'addio

Dunque, la corsa di Federica Pellegrini verso la finale dello show del sabato sera di Rai1 riparte da Samuel Peron, uno dei volti storici della trasmissione. Dopo diciotto anni di prime serate al fianco di Milly Carlucci e degli altri danzatori, Samuel aveva detto addio al programma lo scorso marzo con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, decidendo di partecipare a "L'isola dei famosi" e dando il via a un progetto professionale legato ai podcast. Nel momento del bisogno, però, Samuel Peron non ha esitato ad accettare la sfida di tonare in pista al fianco di una campionessa.

Lo scorso anno il ballerino aveva gareggiato in coppia con, classificandosi secondo, mentre nel 2016 si classificò terzo con Margharet Madé. Nel suo lungo percorso a Ballando Samuel ha sfiorato il podio in più di una occasione e ha vinto una sola edizione, a quarta nel 2007, trionfando insieme all'attrice