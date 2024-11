Ballando, scontro in Vigilanza Rai. Rita Dalla Chiesa: "Atteggiamenti narcisistici di Lucarelli e Mariotto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il licenziamento di Angelo Madonia da Ballando con le stelle continua a far discutere. Per la prima volta nella storia del programma un danzatore professionista è stato espulso per "divergenze professionali" prima che la trasmissione arrivasse al termine. Dietro all'allontanamento del maestro di Federica Pellegrini sembrano esserci motivazioni più serie della lite avvenuta in studio sabato scorso tra Madonia e Selvaggia Lucarelli. Ma l'acceso scontro avvenuto tra il giudice e il ballerino è finito comunque sul tavolo della commissione Vigilanza Rai.

La lettera di Rita Dalla Chiesa

In una lunga lettera Rita Dalla Chiesa, membro della commissione, ha chiesto l'intervento della Vigilanza Rai affinché si faccia chiarezza su ciò che sta accadendo a Ballando con le stelle, in particolare " sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto) e sulla non presa di posizione della padrona di casa e sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi ". L'onorevole ha poi fatto un discorso più ampio sulla trasformazione che il programma del sabato sera di Rai1 ha avuto nel corso del tempo, un cambiamento in peggio dovuto ad alcune figure del cast: " Ballando è da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti, non merita di finire nel tritacarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa" . Rita Dalla Chiesa ha poi concluso la sua lettera indirizzata alla commissione Vigilanza Rai: " Le persone partecipano per divertirsi ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali. La televisione pubblica merita rispetto. Da chi la fa e da chi la guarda" .

Il dibattito su Ballando

Le durissime parole di Rita Dalla Chiesa hanno innescato un'accesa discussione sull'evoluzione di Ballando con le stelle, che negli ultimi anni si è trasformato più in uno show fatto di scontri e litigi tra concorrenti e parte della giuria piuttosto che in uno spettacolo di ballo e divertimento. Un cambiamento che forse ha giovato in termini di auditel ma non di gradimento generale. Com'era prevedibile, la lettera dell'onorevole Dalla Chiesa alla commissione Vigilanza Rai ha stuzzicato la minoranza che, attraverso Dolores Bevilacqua, membro della commissione per il M5S, ha voluto buttarla in polemica: " Rita Dalla Chiesa dimostra di conoscere bene le priorità del Paese. La parlamentare di Forza Italia, forse in preda alla nostalgia dei tempi in cui era conduttrice di Forum, chiede che la commissione di vigilanza Rai metta sul banco degli imputati i giudici di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, con il capo di imputazione di "narcisismo". Milly Carlucci sarebbe invece co-imputata per inerzia.

Mancano solo la sigletta iniziale e i sassolini nelle ciotole da mettere sulla bilancia. Ma si rende conto di quanto èquesta richiesta in un momento in cui la sua stessa maggioranza sta bloccando i lavori della vigilanza".