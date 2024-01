La sensibilità di Federico Massaro, i dubbi su Beatrice Luzzi: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 29 gennaio, la 33esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. La Casa ormai pare essere spaccata in due: da una parte Beatrice e dall’altra Perla. Nel frattempo, inizia ad incrinarsi l’amicizia tra la Luzzi e Vittorio. Momenti di grande emozione per Greta Rossetti e Federico Massaro, la prima ha potuto riabbracciare il fratello Josh e il secondo il padre Giuseppe. Monia La Ferrera è stata definitivamente eliminata. Gli inquilini finiti in nomination sono: Beatrice, Stefano, Letizia e Vittorio. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentatreesima serata.

Concorrenti

Vittorio Menozzi – voto 4

“Io non sono qua per prendere posizioni”, dice Vittorio sfogandosi con Marco Maddaloni. Qualcuno per favore gli dica che si trova al Grande Fratello e non in un villaggio vacanze. Che non voglia finire in nomination può anche starci, ma da qui a non esprimere la propria opinione, rischiando di aggiudicarsi il ruolo di “comodino” di questa edizione, ce ne vuole. Naturalmente, il modello non deve necessariamente schierarsi dalla parte dell’amica Beatrice, ma nemmeno defilarsi dalle situazioni scomode.

Perla Vatiero – voto 7

Ci avevamo visto lungo. Ci è voluto tempo, ma è accaduto. Perla è entrata per destabilizzare gli equilibri della Casa e soprattutto per regalare al pubblico un po’ di suspense. Il motivo? Fino a qualche settimana fa, il nome del vincitore di questa edizione del Grande Fratello sembrava fosse scontato (Beatrice); adesso, invece, tutto può succedere. “È pericolosa per i veterani” dice Zia Fiorda e come darle torto? È ancora presto per dirlo, ma siamo sicuri che Perla arriverà lontano. Noi, dal canto nostro, non possiamo fare altro che ringraziarla dal momento che il reality pare tirare per le lunghe e un pizzico di pepe in più era ciò che serviva.

Greta Rossetti – voto 5

“Si è schierata con Perla per rimanere qua dentro”, sono queste le parole che Stefano ha riservato a Greta. In realtà, l’impressione è che tutto si possa dire alla 26enne tranne che sia una giocatrice, altrimenti, si sarebbe comportata in diverso modo sin dal giorno zero. Tuttavia, anche lei, come l’amico Vittorio, ha forse dimenticato che il pubblico ama chi ci mette la faccia e non è accettabile che dica di non voler prendere una posizione nelle discussioni. Insomma, un pochino di carattere in più non guasterebbe. Speriamo che l’abbraccio del fratello possa darle la giusta forza per andare avanti.

Fiordaliso – voto 7

Zia Fiorda non ne può più. È decisamente stufa di assistere a stupide querelle e quando ne ha l’occasione sbotta contro i “menefreghisti” della Casa, quelli che non puliscono. Nessuno, però, le toglie il ruolo da inquilina super partes; è per questo che il conduttore la chiama sempre in causa per esprimere un’opinione sulle varie dinamiche del reality. Speriamo soltanto che continui a resistere.

Monia La Ferrera – voto 6

La chiarezza ripaga sempre e probabilmente per questo il pubblico ha deciso di eliminare Monia. Dopo un continuo tira e molla con Massimiliano Varrese e il “fantasma” di Giovanni – risolto e archiviato in due puntate – la bella siculo-tunisina ha dovuto mettere la parola fine al suo percorso. Tutto sommato una buona concorrente, ma poteva fare sicuramente di più.

Beatrice Luzzi – voto 5

La regina della Casa inizia ad accusare i primi colpi. Da quando Perla ha varcato la porta rossa, Beatrice sembra aver trovato la sua rivale numero uno. La Vatiero, infatti, sta dando del filo da torcere all’attrice in moltissime occasioni e siamo certi che farà lo stesso anche al televoto. La Luzzi ha capito la forza di Perla e, per questo, ha fatto della giovane salernitana il suo “bersaglio” preferito. Siamo proprio certi che questa sia la strada giusta e che Beatrice non finirà per rimanere "vittima" del suo stesso gioco? Come se non bastasse, si rende anche protagonista di “un’arrampicata sugli specchi” e quando Alfonso Signorini le fa notare di aver incitato i compagni nell’eliminare Massimiliano Varrese, lei risponde che l’attore ha bisogno della sua famiglia. Ricorda, però, cara Beatrice, video manent e l’intento era chiaramente un altro.

Massimiliano Varrese – voto 4

Dopo giorni di silenzio è tornato alla carica tanto che Alfonso Signorini lo ha apostrofato come “Mister simpatia”. Così, nella puntata di ieri sera, ha prima risposto a tono al padrone di casa, rifiutando di indicare i nomi delle persone con cui non ha instaurato un buon rapporto e poi ha “minacciato” il resto degli inquilini, imponendo loro di non nominare la sua famiglia. Che dire, c’è forse un po’ di esagerazione nell’aria?

Federico Massaro – voto 8

“Chi va piano va sano e va lontano”. Questo è il motto che si addice perfettamente al nostro Federico; giorno dopo giorno, sta conquistando il consenso del pubblico grazie alla sua sensibilità e, a dimostrazione di questo, ha già superato diversi televoti. Protagonista nel corso della serata, il modello ha potuto riabbracciare il padre, regalandoci una grande emozione; d’altronde, è sempre bello vedere l’amore tra un padre e un figlio, soprattutto se sono questi ultimi a prendersi cura delle debolezze dei propri genitori.

Per il trentatreesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 20.5% di share.