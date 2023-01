"In prima serata...". Bufera sul bacio gay in Un posto al sole

Il bacio gay andato in onda in prima serata su Rai Tre non è piaciuto al web che si è scatenato contro il momento di intimità vissuto tra Sasà e Castrese, personaggi interpretati nella celebre soap "Un posto al sole" da Cosimo Alberti e Peppe Romano. Nella puntata, che è andata in onda lo scorso 2 gennaio, il bacio omosessuale che si scambiano nella notte di Capodanno i due protagonisti non è piaciuto a molti ed è stata quindi duramente criticata.

Le critiche sul web

Ciò che sembra abbia creato maggior disappunto è stato l'orario in cui è andata in onda la puntata, ovvero in prima serata, quando davanti alla televisione ci sono ancora le famiglie riunite, bambini compresi. A detta di alcuni quella immagine potrebbe infatti turbare i minori. C'è anche chi ha scritto sulla pagina Twitter della soap: "Stavo guardando un posto al sole con i miei figli di 4 e 7 anni e devo dire che sono FURIBONDO con gli autori di questo programma che alle 20.40 di sera propinano un bacio tra due gay!! Ѐ una vergogna ma che cosa insegniamo ai nostri figli??" . Sui social ci sono stati commenti molto forti che hanno indignato altri utenti che subito li hanno contestati.

Alcuni fan non hanno decisamente apprezzato la scena in oggetto, che è stata mandata in onda in una fascia oraria considerata delicata come il prime time. Un altro utente ha tenuto a sottolineare: "Sono scene che se c'è un minore possono turbare, non condivido" . C'è stato poi chi l'ha buttata sul ridere: "Anch'io mi sento un po' turbata dai minori che alle 21 rimangono alzati per vedere un posto al sole e Sasà" .

I precedenti

Non è comunque la prima volta che i telespettatori assistono a una scena omosessuale all'interno della soap napoletana. In passato il personaggio di Salvatore Cerruti, dichiaratamente gay, aveva avuto una relazione sentimentale con un medico, che si era poi conclusa. Circa otto anni fa, sempre nella soap partenopea ambientata a Posillipo, c'era stato il giovane Sandro Ferri, interpretato da Alessio Chiodini, che si era reso conto di essere attratto da uno studente che frequentava la sua stessa scuola di teatro. I due avevano quindi iniziato a frequentarsi di nascosto e la loro storia era stata molto tormentata.