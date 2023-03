"Sfondo la porta". Lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo le parole di Signorini al Gf vip

Nella puntata di ieri, lunedì 20 marzo, del Grande Fratello Vip, si è consumato un altro capitolo della vicenda che vede protagonisti Daniele Dal Moro e la trasmissione stessa. In questi giorni, infatti, a seguito della squalifica dell’imprenditore veneto, non sono mancate di certo le polemiche, soprattutto da parte di quest’ultimo che ha addirittura lasciato intendere di volersi vendicare con il Grande Fratello. Anche ieri sera, Dal Moro, dopo le parole di Alfonso Signorini sulla vicenda non ha di certo mancato nel dire la sua.

Le parole di Alfonso Signorini

Il conduttore in apertura ha subito affrontato l’argomento, spiegando al pubblico a casa il motivo dell’espulsione di Daniele: “Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po' aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti...purtroppo le colpe si pagano”.

A questo punto, il conduttore, dopo aver aperto il collegamento con la Casa, ha subito voluto parlare con la diretta interessata dell’accaduto, l’influencer Oriana Marzoli, che nella Casa ha iniziato una conoscenza con Daniele. La bella Oriana ha subito preso le difese dell’ex concorrente: “Sono sicura che non era sua intenzione avere questo atteggiamento, era uno scherzo”.

Il direttore di Chi, però, ha subito sottolineato quanto in realtà la reazione dell’influencer non fosse quella di una persona che stava scherzando. Quindi Signorini ha affermato: “La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando perché quando Daniele si è fatto insistente, quando ti ha preso, hai detto “Lasciami, non mi piace, mi fai male”. Quelle immagini hanno preoccupato, erano delle brutte immagini. Ciascuno di noi lo conosce e sa che Daniele non è una persona violenta. Ma quelle immagini erano bruttissime – Il conduttore ha poi continuato - Sei andata anche a dirlo agli altri e quando lo hai raccontato hai detto che non ti era piaciuto. Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo.”

La reazione di Oriana

Oriana, temendo che la colpa della squalifica di Dal Moro potesse ricadere su di lei ha subito detto al conduttore: “Se mi dici che è stato squalificato perché ho detto questa cosa rimango malissimo”. Così Alfonso ha chiamato in causaEdoardo Tavassi per chiedere di raccontare cosa Oriana gli avesse riferito al momento dell’accaduto. Così Tavassi ha confermato: “Mi aveva detto che non le era piaciuto quello scherzo” e la Marzoli ha ribattuto: “Sottolineavo il fatto che non sapesse scherzare”. A questo punto Signorini ha semplicemente tagliato corto dicendo: “La squalifica è già piombata sul capo di Daniele, lui forse ha capito ma sappiate che ogni vostra reazione viene considerata importante”.

Daniele furioso su Twitter

La reazione di Daniele non si è di certo fatta attendere, tanto che ha subito scritto su Twitter: "La mia voglia di sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa”. Aggiungendo, inoltre, l’hashtag #Oriele, proprio a sostegno della ragazza.

La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Poi l’imprenditore ha così commentato la presenza di Patrizia Rossetti in studio: “Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma Attilio George Salatino Antonino al bar..”

Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma Attilio George Salatino Antonio al bar.. #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Infine ha pubblicato un ultimo tweet: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine.”

Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata.

Fine #GFvip #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Più tardi, invece, ha pubblicato una Instagram story aggiungendo una strana didascalia: “Here people die”. Cosa avrà voluto dire Daniele con questa frase?