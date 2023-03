"Racconterò tutto...". Daniele Dal Moro promette vendetta contro il Gf vip

Sembra ormai essere davvero rigida la nuova linea editoriale adottata dal Grande Fratello Vip nei confronti dei concorrenti del reality circa comportamenti ritenuti particolarmente aggressivi. Infatti, dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria nelle scorse settimane, venerdì 17 marzo è toccato ad un altro concorrente molto amato all’interno del reality di Canale 5, Daniele Dal Moro. Il veneto imprenditore, però, sembra non avere preso bene la sua squalifica e si è scagliato sui social contro l’intero programma.

La squalifica

Venerdì 17 marzo, nel tardo pomeriggio, Daniele è stato squalificato dalla Casa dopo essere stato convocato in confessionale. A causa della squalifica immediata, Dal Moro non ha nemmeno potuto salutare i compagni di avventura che si sono poi dimostrati davvero molto dispiaciuti per l’accaduto. La notizia dell’espulsione è stata data proprio attraverso un comunicato diffuso dai canali social del programma: “Daniele Dal Moro è squalificato da "Grande Fratello Vip". Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.”

A quanto pare, infatti, il concorrente avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo ne confronti di Oriana Marzoli, l’influencer con cui Daniele ha iniziato una conoscenza all’interno della Casa. Questa volta, però, Dal Moro sembra avere esagerato poiché durante uno screzio, avrebbe afferrato la Marzoli per il collo, pare, per colpirla con qualcosa. Lui si è giustificato sostenendo fosse uno scherzo, ad ogni modo, il gesto è stato considerato eccessivo, tanto da costargli la squalifica immediata.

La prima reazione di Daniele

L’ormai ex vippone, non appena uscito dalla Casa, ha preso immediatamente il cellulare e ha fatto intendere sin da subito il suo dissenso nei confronti del provvedimento preso. Infatti ha pubblicato una Instagram Stories, scrivendo: “Dopo ve racconto du cosette.. Intanto grazie a tutti.”

Ma non è finita. Subito dopo, il veneto ha anche pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui scriveva: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale.”

Infine, ha concluso con una stoccata al Grande Fratello: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’ altra storia che vi racconterò prossimamente..". Non contento, Daniele ha poi anche condiviso il video “incriminato” che gli ha compromesso la permanenza in Casa, sottolineando che con Oriana Marzoli stava semplicemente giocando.

Daniele Dal Moro contro il Gf vip

La lettera di Oriana, però, pare non essere bastata per placare la furia dell’ex gieffino a seguito della squalifica. Infatti, dopo avere fatto capire in più occasioni il suo dissenso nei confronti della scelta del programma, proprio ieri si è scagliato contro la trasmissione, ancora una volta sul suo profilo Instagram, spiegando del perché non sarà in studio e continuando a fare accuse molto pesanti contro il Grande Fratello. Se infatti, il compagno di viaggio di Daniele, Edoardo Donnamaria era stato squalificato in diretta per i comportamenti nei confronti della fidanzata, Antonella Fiordelisi, ed aveva anche avuto l’opportunità di scusarsi e salutare i compagni, Dal Moro è stato squalificato durante la settimana, ricevendo la comunicazione in confessionale, indi per cui non solo non ha potuto salutare i compagni, ma non ha potuto dare nemmeno la sua versione dei fatti.

Inoltre, a fare infuriare ancora di più il veneto vi sarebbe stato il divieto di essere presente in studio nella puntata di stasera, lunedì 20 marzo. L’unica possibilità che gli è stata data era la realizzazione di un video, come quello di Edoardo per Antonella, per i vipponi ed Oriana. Ma Daniele ha categoricamente rifiutato, manifestando ancora una volta il suo dissenso verso il GF VIP, sostenendo di non volere essere strumentalizzato ancora una volta dal programma e promette “vendetta” contro la trasmissione.

Queste le sue parole: "Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato trattato come un latitante e prelevato in settimana. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa."

Non resta altro che attendere la puntata di stasera per scoprira cosa ne pensa il conduttore Alfonso Signorirni e soprattutto per capire come risponderà questa volta Daniele.