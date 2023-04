Slitta la finale di Amici: ecco i motivi dietro la scelta di Maria De Filippi

La notizia era nell'aria, ma la conferma è arrivata solo oggi. La finalissima di Amici di Maria De Filippi è fissata per domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5. Da settimane si vociferava che Mediaset, in accordo con la produzione del talent, volesse fare slittare di un giorno la puntata conclusiva di Amici per evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision song contest e così è stato. Il sito Publitalia ha aggiornato i palinsesti delle tre reti Mediaset per il mese di maggio e ha svelato che la finale di Amici non si svolgerà sabato 13 maggio, ma bensì domenica 14, giorno nel quale si conoscerà il nome del vincitore dell'edizione in corso.

Inutile e controproducente sfidare l'Eurovision, che negli ultimi anni sta ottenendo sempre maggiori consensi in termini di ascolti. Maria De Filippi e la Fascino, la casa di produzione del talent show, hanno preferito posticipare la finalissima al 14 maggio, lasciando ai telespettatori la scelta di assistere o meno alla finale dell'Eurovision song contest, che quest'anno vedrà Marco Mengoni rappresentare l'Italia, in programma sabato 13 maggio.

Lo slittamento era dato quasi per certo già un mese fa, quando il Serale non era ancora cominciato. La fase finale di Amici aveva preso il via con una settimana di ritardo rispetto alla programmazione del periodo a causa della prematura morte di Maurizio Costanzo. Questo aveva fatto slittare inevitabilmente la messa in onda delle trasmissioni di Maria De Filippi e l'avvio del Serale di Amici, la cui finale era prevista per sabato 6 maggio. Quindi il passaggio al weekend successivo appariva scontato, ma l'ufficialità della data della finale è arrivata solo nelle scorse ore con la pubblicazione dei nuovi palinsesti.

Se la conclusione di Amici slitta alla domenica, il percorso verso la puntata finale prosegue invece come di consueto il sabato sera. Mancano ancora quattro puntate e dei quindici allievi, che hanno intrapreso la corsa nel Serale, solo in sei conquisteranno la finalissima che, a differenza delle puntate eliminatorie (che vengono registrate in anticipo), si svolgerà in rigorosa diretta in prima serata su Canale 5. Al momento sono Ramon, Isobel, Aaron, Maddalena, Cricca, Angelina, Benedetta, Wax, Federica e Mattia a contendersi la vittoria, ma stando ai pronostici dei bookmakers la grande favorita rimane la cantante Angelina Mango, figlia d'arte.