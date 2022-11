"Soddisfa il pubblico". Temptation Island torna in palinsesto, ecco quando

I reality trainano gli ascolti. Per questo Mediaset punta a mantenere stabile la scaletta temporale che da anni accompagna i telespettatori: dopo il Grande fratello, spazio all'Isola dei famosi e poi Temptation island. I tre format si avvicenderanno a partire dalla prossima primavera e in palinsesto tornerà anche il reality dei sentimenti. La conferma è arrivata dall'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che nella conferenza stampa tenuta nelle scorse ore per fare il punto sulla stagione di Mediaset, ha confermato la staffetta tra i tre reality di Canale 5.

La stagione 2023 dei reality

" La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all'attivo ", ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, che durante l'incontro ha festeggiato il sorpasso di Mediaset alla Rai in termini di ascolti, merito di un'offerta televisiva ampia e di qualità nella quale si inseriscono con forza anche i reality. Per questo dopo il Grande fratello vip ci saranno altri due format molto amati dal pubblico: " Rivedremo l'Isola dei famosi in primavera in quella che è la solita staffetta con il Grande fratello e al 99% nella fase estiva tornerà Temptation island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità ".

Il ritorno di Temptation Island