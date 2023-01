“Ora mi sento libero”. Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Federico Lauria, noto come Federico Fashion Style, ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. Da poco separato da sua moglie, con la quale alcuni anni fa ha avuto una figlia con la fecondazione assistita, Sophie Maelle, per anni ha negato il suo orientamento sessuale per poi rivelare la verità davanti ai microfoni del seguito programma di Canale5.

" Uno nella vita ci nasce, non ci diventa. In tutto questo tempo ho cercato di capire meglio: sono nato e cresciuto in una famiglia 'normale' e ho sempre vissuto con l'idea della mamma e del papà: mi faceva strano la mia tendenza che, proprio per questo motivo, all'inizio cercavo di nascondere ", ha dichiarato l'hairstylist. Un coming-out a tutti gli effetti per Federico Fashion Style, che teneva questo segreto da anni e finalmente lo ha fatto cadere. Per il pubblico dell'hairstylist in realtà non cambia nulla, visto che da sempre i suoi servizi di acconciatura e stile sono apprezzatissimi dalle donne, che arrivano da tutta Italia per essere "coccolate" nei suoi saloni di bellezza.

" Ora sono felice e tranquillo, mi sento libero di essere me stesso ", ha detto Federico Fashion Style a Silvia Toffanin. La figlia di 6 anni, rivela il coiffeur delle dive tv, è la sua priorità. " Sono in questa trasmissione soprattutto per mia figlia, che è la persona più importante della mia vita e perché la voglio tutelare. Mia figlia è la mia vittoria ", ha dichiarato l'hairstylist, sottolineando che con la ex Letizia Porcu " c'era un amore fraterno ".