Sono preoccupata". La mamma di Zeudi del Grande fratello lancia l'allarme: i fan nel mirino

La mamma di Zeudi De Palma, concorrente del Grande Fratello, ha deciso di fermare l'enorme flusso di insulti e minacce nei suoi confronti e di denunciare tutto dalle colonne di Fanpage, con una lunga intervista nella quale rivela cosa stia succedendo alla sua famiglia da quando la figlia è nella Casa. " Vorrei che capissero che le famiglie non fanno parte di questo gioco. Dovrebbero essere lasciate in pace ", ha spiegato Mariarosaria Marino, stanca di ricevere insulti sui suoi profili social, molti dei quali per l'orientamento sessuale di sua figlia, che si è dichiarata bisex nella Casa.

La donna afferma di essersi dovuta rivolgere gli avvocati perché, spiega, " nel momento in cui Zeudi è diventata finalista, il mio cognome è stato accostato a quello di un clan mafioso. Questa situazione è intollerabile ". L'accusa della donna rivolta principamente alle fanbase scatenate dei concorrenti in gara, che si fanno la guerra vicendevolmente e coinvolgono in queste beghe inutili anche i genitori dei ragazzi nella Casa, ignari di quello che si è scatenato all'esterno. " Non ho mai parlato fino adesso per mantenere un equilibrio, però anche noi abbiamo ricevuto minacce, abbiamo subito diffamazione e calunnie ", ha detto ancora la donna. Al giornalista che ha sottolineato come il tifo "violento" dei social sia diventato un problema rilevante, la donna ha confermato questa situzione " è uno stress emotivo, oltre a essere uno stress psicologico. Voglio ricordare che il Grande Fratello è un gioco. Noi famiglie siamo colpite emotivamente da tutto ciò. Ripeto, non è giusto. Troppe diffamazioni e calunnie ".

Tra i van dei concorrenti ci sono dispetti reciproci, volano accuse, insulti e spesso si arriva alle minacce, per fortuna mai concretizzate. Ma i familiari in queste dinamiche non vogliono essere trascinati. E nel ringraziare Mediaset per aver offerto l'opportunità alla figlia, la signora Marino ha spiegato ancora di non essere felice " per come si stanno comportando sui social contro mia figlia, contro la mia persona e contro tutte le famiglie ". Quel che desidera la mamma di Zeudi, si legge nell'intervista, è " che le famiglie non fanno parte di questo gioco. Dovrebbero essere lasciate in pace ".

Le parole della signora Marino verranno ascoltate o resteranno lettera morta? Per il momento basta entrare sui social per vedere cosa è diventata la tifoseria del programma, animata da odio più che amore, da un sentimento atavico che trova sfogo nelle polemiche social.