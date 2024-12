Squid Game, il numero di telefono per partecipare al gioco è reale, una donna tempestata di telefonate

Ascolta ora 00:00 00:00

In questi ultimi giorni non si fa che parlare di Squid Game, la fortunata serie tv coreana che ha conquistato il cuore di moltissimi spettatori di ogni parte del mondo. Il programma, trasmesso da Netflix, è in onda sulla piattaforma dallo scorso 26 dicembre e sono davvero in tanti a vederla.

Uscita per la prima volta nel 2021, la sorprendente serie tv, così tanto chiacchierata in questi ultimi anni, ha però dei curiosi retroscena. Come la storia di Kim Gil-young, che ha causa di Squid Game è quasi impazzita, e non perché divenuta una fan sfegatata del prodotto coreano, ma per ben altre ragioni, sempre legate al fanatismo.

Squid Game è la storia - basata sul "Gioco del calamaro", molto popolare fra i bambini coreani - che tratta la lotta per la sopravvivenza di 456 persone selezionate che rischiano la vita in un gioco pericoloso al fine di uscire indenni dalla competizione e intascare un lauto montepremi in denaro. Perdere ai giochi equivale a morire.

In tanti amano questa serie tv, e si può soltanto immaginare quale possa essere stata l'aspettativa quando, durante la prima stagione, comparve su un biglietto da visita il numero di telefono da contattare per partecipare al gioco. Un numero di otto cifre che, con l'aggiunta del prefisso sudcoreano (010), corrispondeva realmente a un contatto telefonico. Tantissimi hanno tentato di telefonare a quel numero, ed è stato così che la vita di Kim Gil-young, residente a Seongju, è cambiata inevitabilmente. La donna ha infatti riferito di essere stata contattata a ogni ora del giorno e della notte.

"Dalla prima messa in onda di Squid Game, ho ricevuto messaggi e chiamate 24 ore al giorno, al punto che è difficile vivere la mia vita quotidiana ", ha raccontato Kim Gil-young a Money Today. " Questo è un numero che uso da più di 10 anni, quindi sono molto sorpresa. Ci sono più di 4.000 numeri che ho dovuto cancellare dal mio telefono ", ha aggiunto. " Ricevevo chiamate da parte di curiosi giorno e notte, senza alcun senso del tempo, al punto in cui la batteria del mio telefono finiva con l'esaurirsi in mezza giornata. All'inizio non sapevo cosa significasse, ma l'ho scoperto quando i miei amici mi hanno detto: 'Il tuo numero appare in Squid Game'" .

Del caso è stata naturalmente informata Netflix e tutta quanta la produzione di Siren Pictures.

Kim Gil-young, infatti, non poteva effettuare un cambio di numero nell'immediato, perché si trattava del contatto usato per lavoro. Per fortuna sono stati presi provvedimenti. Il numero che compare nella serie tv Squid Game è statocon delle cifre che non possono essere utilizzate con un numero di telefono.