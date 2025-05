Star che giocano a fare le star

Ascolta ora 00:00 00:00

Se volete una serie da veri cinefili, non potete perdervi The Studio su Apple Tv+. La serie iconica è creata da Evan Goldberg e Seth Rogen, che scrivono e dirigono gli episodi che portano il pubblico in un viaggio folle tra set spettacolari, citazioni da film e comparsate da Oscar. In ogni puntata, uno o più guest star, giganti dello showbiz, da Martin Scorsese a Ron Howard, da Charlize Theron a Olivia Wilde, si mettono in gioco.

La trama ruota attorno alle crisi e lisi di Matt Remick, interpretato da

Seth Rogen, che diventa, a sorpresa, il presidente di uno degli Studios più importanti, una sorta di Paramount o di Universal, grazie al siluramento improvviso della sua mentore. Così, in ogni puntata, Matt, che vorrebbe fare film di nicchia e con pretese intellettuali ma che che incassino al botteghino, si trova alle prese con le folli dinamiche hollywoodiane, raccontate con una satira graffiante che può ricordare quella di Call My Agent.

E nel raccontare questa Hollywood nevrotica e comica la serie gioca con tutta l'attrezzatura del grande cinema, dai generi agli stilemi registici. Ci

sono magistrali campi lunghi e piani sequenza che durano tutta una puntata e poi si gioca con algoritmi, inclusività, streaming, politically correct, satira estrema e tanta autoironia.